Предпринимателей предлагают штрафовать в случае отказа предоставить россиянам ту или иную услугу или заключить договор купли-продажи, если клиенты не предъявили свои персональные данные, пишут «Известия». Исключением из этого может стать обязанность предъявлять эти сведения в соответствии с законодательством РФ или непосредственным исполнением договора купли-продажи. Правительственный законопроект «О внесении изменения в статью 14.8 «Нарушение иных прав потребителей» КоАП» Госдума может принять в ноябре. Если этих обоснований нет, то Кабмин за излишнее любопытство к персональным данным предлагает наказывать штрафами: должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова, сопутствующим законопроектом, который Госдума также рассмотрит в ноябре, станет «О внесении изменения в статью 16 закона РФ «О защите прав потребителей». Им будет установлен сам запрет на понуждение потребителя предоставлять персональные данные, за нарушение которого будут штрафовать по КоАП.

Титов предложил убрать из проекта нового КоАП несоразмерно большие штрафы Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал ускорить принятие нового Кодекса об административных правонарушениях, убрав из рассматриваемого проекта несоразмерно большие штрафы. Об этом он заявил на совещании в Минюсте, посвященном новому КоАП.

Как уточняют в Кабмине, законопроект также призван имплементировать в российское законодательство положения Руководящих принципов ООН для защиты интересов потребителей, принятых Резолюцией Генассамблеи ООН 22 декабря 2015 года. Такие штрафы особенно нужны в отношении юридических лиц, заявил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Как отметил первый зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов, если граждан заставляют предоставлять свои персональные данные, то за это надо наказывать. Не должно быть ущемления прав по сравнению с теми, кто эти данные предоставляет.

По мнению президента «Опоры России» Александра Калинина, бизнес-сообщество очень плохо отнесется к этим нормам, так как введение новых штрафов или их повышение недопустимо. Эксперты предлагают также активизировать борьбу с продажей личных сведений о россиянах. Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков отметил, что в России сегодня существуют организации, которые собирают данные граждан, чтобы их можно было перепродать на черном рынке или использовать для какой-то рекламной рассылки, и если штрафы коснутся только бизнеса, то это будет выглядеть странно.