СберБанк не видит перегрева на рынке ипотеки России, спрос на улучшение жилищных условий и ипотеку имеет долгосрочный характер, заявил заместитель председателя правления банка Кирилл Царев.

«Перегрева на ипотечном рынке я не вижу, я бы, наверное, сказал, что в России есть устойчивый спрос на улучшение жилищных условий, поэтому спрос на ипотеку и в принципе на качественное жилье в России имеет долгосрочный характер», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Царев напомнил, что в прошлом году у россиян наблюдался больший спрос на покупку жилья благодаря низким процентным ставкам на ипотеку и действию льготных государственных программ.

«В этом году, безусловно, мы видим, что этот спрос продолжает быть актуальным. Если сравнивать год к году, мы видим существенный прирост ипотеки. Понятно, что драйвером было первое полугодие, вместе с тем даже во втором полугодии, после существенной коррекции госпрограммы, мы видим, что интерес россиян к ипотеке остается», — подчеркнул он.

«Наверное, темп прироста будет другим, и рост процентных ставок, наверное, приведет к тому, что часть граждан от этой идеи откажется в этом году или, может быть, в следующем году», — отметил заместитель председателя правления СберБанка.

Ранее в докладе о денежно-кредитной политике Банка России сообщалось об ожидании медленного сокращения спроса на ипотечные кредиты и недвижимость в ближайшие месяцы, что не будет создавать рисков избыточного роста цен на жилье и закредитованности населения.