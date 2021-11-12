За несколько дней до окончания переписи участие в ней приняло более 99% от общей оценочной численности населения России. Об этом в пятницу в интервью каналу «Россия-24» заявил замглавы Росстата Павел Смелов.

«Мы видим, что народ достаточно активно переписывался по всей стране, уже на данный момент мы практически переписали все население, 99% с небольшим уже достигли», — сказал Смелов.

Он отметил, что первые итоги Всероссийской переписи будут подведены в январе следующего года, тогда будут опубликованы сведения об общей численности населения страны, затем в течение всего года будут публиковаться дополнительные данные, а в конце 2022 года будут обнародованы сведения о национальном составе и владении языками.

Всероссийская перепись проходит с 15 октября по 14 ноября. Принять участие можно как в традиционном формате с помощью переписчика, так и в электронном — на портале «Госуслуги».