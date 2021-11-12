Платными подписками в России пользуются почти 80% россиян, в среднем на них тратят 500—1 000 рублей в месяц (почти 50% респондентов), показал опрос Райффайзенбанка. При этом почти у половины респондентов были подписки, о которых они забывали, а у каждого четвертого были подписки, которые кто-то оформил без их ведома.

Почти половина участников опроса хотя бы раз забывали про подписки — так ответили 47% респондентов. А у 25% россиян были подписки, которые они не оформляли сами и узнавали о них уже после. Часто такие подписки за кого-то оформляют дети или другие члены семьи (32%). Однако 64% респондентов заявили, что их автоматически подписывал сам сервис. Только в 10% случаев такие подписки стали результатом мошенничества.

По данным исследования, обычно россияне покупают подписки на кино, ТВ и сериалы, а также игры, музыку, книги и такси. Так, 7% подписаны на спортивные сервисы и уроки йоги, столько же платят за курсы иностранного языка, а 5% выписывают печатные издания. У 32% опрошенных ежемесячно на платные сервисы уходит 500—1 000 рублей, а более 1 тыс. рублей за подписки отдают около 10% россиян. Главные аргументы в пользу подписок — это удобство и выгода. Некоторые платят за подписку по привычке или чтобы поддержать сервис. А 6% респондентов просто забыли ее отменить, поэтому продолжают пользоваться.

​Россияне назвали самые бесполезные покупки, сделанные в «черную пятницу» Согласно опросу Райффайзенбанка, среди них — вставная челюсть, платье для кошки и костюм клоуна.

Среди тех, кто перестал пользоваться платными сервисами, 52% отметили, что забыли отменить подписку вовремя и долго платили деньги за сервис, которым не пользовались, а подписка при этом нигде не была видна. Каждый четвертый столкнулся с лишними списаниями со счета. А некоторым, чтобы избавиться от подписки, пришлось сменить банковскую карту. Обычно о такой подписке люди узнают благодаря уведомлению из банка о списании средств — так ответили 55%. Еще 36% случайно увидели подписку в своей банковской выписке. А 18% заметили ненужную подписку после списания крупной суммы.

«Многие сервисы ввели подписку, и нередко мы подключаем сразу несколько. Например, это могут быть несколько музыкальных сервисов, кино, ТВ, спортивное приложение. Мы не всегда замечаем списания, особенно небольших сумм. Поэтому полезно актуализировать и проверять свои подписки — не изменилась ли цена, нужен ли вам еще этот сервис? Если у вас два аккаунта в одном сервисе, стоит проверить, не платите ли вы за одну подписку дважды — часто мы забывает про пробный период. Если вы увидели в банковской выписке неизвестное списание, проверьте название контрагента или МСС-код, который указан в трансакции, — так вы определите сервис и сможете отключить подписку», — посоветовала руководитель направления развития отношений с клиентами Райффайзенбанка Ольга Павлова.