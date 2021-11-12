Оценка трендовой инфляции в октябре повысилась до 5,66% с 5,28% в сентябре, когда она также выросла по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России. Из сообщения регулятора следует, что расчеты произведены департаментом исследований и прогнозирования.

Уточняется, что данный показатель трендовой инфляции рассчитывается на скользящем пятилетнем периоде.

Оценка, рассчитанная на более коротком — трехлетнем — временном интервале, увеличилась до 6,27%. Напомним, в сентябре она равнялась 5,76% (и это тоже было выше, чем в августе).

Вместе с оценками трендовой инфляции на увеличение вклада устойчивых составляющих в повышенное инфляционное давление указывает динамика оценок модифицированных показателей базовой инфляции, указано в обзоре.



«Баланс рисков для дальнейшей ценовой динамики смещен в сторону проинфляционных. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничивает риски более длительного отклонения инфляции от цели и способствует возвращению годовой инфляции к 4% и ее стабилизации вблизи указанного уровня в дальнейшем», — отмечается в материале ДИП Центробанка.