Оценка трендовой инфляции в сентябре повысилась до 5,28% с 5,03% в августе, свидетельствуют данные Банка России. Из сообщения регулятора следует, что расчеты произведены департаментом исследований и прогнозирования.

Уточняется, что данный показатель трендовой инфляции рассчитывается на скользящем пятилетнем периоде.

Оценка, рассчитанная на более коротком — трехлетнем — временном интервале, также выросла, составив 5,76%. Напомним, в августе она равнялась 5,51%.

Рост цен устойчивых составляющих потребительской корзины сохраняется на повышенном уровне, констатируют в ДИП Центробанка. Вместе с оценками трендовой инфляции на это указывает динамика оценок модифицированных показателей базовой инфляции, более чувствительных к действию разовых и временных факторов, чем трендовая инфляция. Их среднее значение снизилось по сравнению с августом на 0,8 процентного пункта, но по-прежнему осталось заметно выше 4% в пересчете на год.



«Эффект повышения ключевой ставки будет постепенно усиливаться в ближайшие кварталы. Это приведет к замедлению годовой инфляции до 4—4,5% в 2022 году с последующей ее стабилизацией вблизи 4% на среднесрочном горизонте», — отмечается в материале.