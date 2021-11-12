Профицит федерального бюджета текущего года существенно увеличился по итогам октября, превысив 2,1 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные сводки Минфина «Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь — октябрь 2021 года».

Согласно предварительной оценке, объем доходов, поступивших за десять месяцев 2021 года, составил 20 трлн 430,838 млрд рублей, или 108,9% к общему объему доходов, утвержденному федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». В том числе через Федеральную налоговую службу в бюджет поступило 13 трлн 37 млрд 368,5 млн рублей, через Федеральную таможенную службу — 5 трлн 498 млрд 253,4 млн.

Исполнение расходов составило 18 трлн 290 млрд 730,5 млн рублей, или 85% к утвержденному общему объему расходов бюджета и 73,4% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений.

Профицит федерального бюджета достиг по итогам десяти месяцев 2 трлн 140 млрд 107,5 млн рублей.



По итогам сентября Минфин сообщал о профиците бюджета текущего года в 1 трлн 443,677 млрд рублей.