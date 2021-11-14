Штрафы за отсутствие диагностической карты на автотранспорт после принятия законопроекта об отмене техосмотра для автовладельцев будут действовать только в отношении тех, для кого такая процедура останется обязательной. Такое пояснение в воскресенье в своем Telegram-канале дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что Дума в первом чтении приняла законопроект, который освободит от обязательного прохождения техосмотра рядовых водителей, он сохранится для коммерческого транспорта.

«Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных штраф распространяться не должен», — написал председатель Госдумы.

Володин при этом заметил, что с целью «избежать двусмысленных трактовок и, как следствие, ошибок в правоприменительной практике было бы правильно уточнить положения» соответствующей статьи 12.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. «Профильные комитеты Государственной думы по транспорту и по законодательству возьмут этот вопрос на контроль», — добавил он.

В целом, напомнил спикер, решение об отмене обязательного техосмотра коснется «примерно 50 млн транспортных средств — легковых автомобилей и мотоциклов». Он уточнил, что после окончательного принятия законопроекта «обязанность проходить техосмотр сохранится в отношении такси, автобусов, грузовых автомобилей, транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях». Это необходимо «прежде всего для обеспечения безопасности пассажиров и других участников дорожного движения».

Закон об административном штрафе за отсутствие диагностической карты вступит в силу с 1 марта 2022 года. Штраф за непройденный техосмотр составит 2 тыс. рублей.