Платежная система Visa решила обнулить с 1 апреля 2022 года комиссии на переводы с карты на карту по номеру телефона, пишет «Коммерсант». В начале ноября платежная система разослала банкам письмо с таким сообщением. Сегодня банки платят 3 рубля (комиссия интерчейндж), комиссию платежной системе 10 центов плюс 0,05% за переводы внутри страны. Сами же они, как правило, берут с клиентов не менее 1% от суммы перевода.

Как пояснили в Visa, расширение использования сервиса переводов с карты на карту — одно из важных направлений бизнеса в России. Также платежная система не может регулировать комиссии за перевод средств с карты на карту, устанавливаемые банками для клиентов. Банки могут сохранить свои тарифы, даже после обнуления платежей в адрес Visa.

Предельную сумму платежа через СБП планируют увеличить Предельная сумма операции, осуществляемой через Систему быстрых платежей (СБП), в перспективе будет увеличена. Об этом сообщила журналистам директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в ходе вебинара «Оплата через СБП: особенности и возможности», организованном регулятором и Национальной системой платежных карт.

По мнению участников рынка, шаг Visa — попытка составить конкуренцию на рынке переводов СБП, доля которой заметно растет. Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров отметил, что СБП каннибализирует пока в основном карточные переводы. Также активное развитие переводов с карты на карту было связано с переходом в эту сферу расчетов между физлицами, а главным образом — между физлицами и юрлицами и ИП, которые ранее проводились в наличной форме, отметил Прохоров. По экспертным оценкам, доля СБП в Р2Р-переводах уже довольно значительна и продолжает расти, что не может не беспокоить международные платежные системы.

У Mastercard комиссия уже находится на нулевом уровне. Когда обе крупнейшие международные платежные системы не берут плату за переводы по номеру телефона, стоит ожидать изменения в тарифной политике банков, полагают эксперты. Независимый эксперт на рынке электронных платежей Андрей Вылегжанин считает, что это может произойти, если «идею подхватят один-два банка — ведущих игрока на рынке денежных переводов». В их интересах сохранить рынок перевода с карты на карту и обеспечить себе более высокую доходность по сравнению с СБП, полагает эксперт.