Количество участников массовых мероприятий в закрытых помещениях в России разрешено увеличить до 70% при наличии QR-кодов. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой вступило в силу 15 ноября, обращает внимание РБК.

Согласно постановлению:

количество участников мероприятия рассчитывается исходя из проектной вместимости закрытого помещения;

QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании должны быть не только у гостей, но и у работников мероприятия;

организатор должен отправить заявку на проведение мероприятия в органы исполнительной власти региона. Решение о его проведении местные власти должны принимать по согласованию с главным санитарным врачом.

На фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом правительство в ноябре разработало два законопроекта, которые определят порядок введения в России QR-кодов, напоминает информагентство. Первый законопроект (поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») регулирует введение QR-кодов в общественных местах. Решения о том, где именно будут использовать QR-коды, будут принимать региональные власти. Второй законопроект (вносит изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта) касается междугородных и международных поездок — с даты, которую установит правительство, обязательные QR-коды вводятся на самолетах и поездах. Проверять QR-коды, как предполагается, будут уже при продаже билетов. Те, кто приобрел билеты, но не может ими воспользоваться из-за отсутствия QR-кода, смогут сдать их и получить назад полную стоимость в течение 30 дней.