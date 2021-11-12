Правительство РФ внесло в Государственную думу два законопроекта, которыми предполагается введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для использования железнодорожного и авиатранспорта. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Первый законопроект вносит поправки в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В соответствии с ним граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

В заметке ТАСС на эту тему уточняется, что Минздрав, согласно проекту поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», сможет установить разные сроки действия QR-кодов для привитых и переболевших ковидом граждан.



В Госдуме указывают, что до 1 февраля 2022 года также можно будет представить отрицательный результат ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

«По‑прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости», — подчеркивается в сообщении Госдумы.

Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Как заявила в пятницу на брифинге в Доме правительства вице-премьер РФ Татьяна Голикова, чьи слова приводит ТАСС, иностранным гражданам по-прежнему необходимо будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест на ковид для посещения общественных мест и массовых мероприятий, для них в случае принятия закона о QR-кодах ничего не меняется.

«Наш законопроект предполагает регулирование посещения объектов и мероприятий иностранными гражданами. На сегодняшний день, в соответствии с законопроектом, в отношении них практически ничего не происходит. Как и прежде, иностранные граждане посещают объекты и мероприятия, предъявляя отрицательный ПЦР-тест», — сказала она.

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По информации на сайте Госдумы, второй внесенный правительством законопроект вносит изменения в статью 107 Воздушного кодекса РФ и федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта РФ» и предусматривает введение QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках.

Для проезда также потребуется QR-код о прививке, либо справка о перенесенном заболевании, либо медотвод от прививки. До даты, которую своим нормативным актом установит правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста. Такое же исследование потребуется гражданину иностранного государства при оказании ему услуг железнодорожных или авиаперевозок.

По данным РИА Новости, министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе брифинга сообщил, что QR-код потребуется и для покупки билетов, и для посадки в поезд или самолет.



Со ссылкой на текст законопроекта агентство отмечает, что гражданам, у которых отсутствуют подтверждающие медицинские документы, в случае расторжения договора об услугах перевозки возместят потраченные на билет средства в течение 30 дней. При этом граждане России, купившие билеты на рейс до даты, устанавливающей введение обязательных QR-кодов в самолетах и на железнодорожном транспорте, смогут вернуться в РФ, предъявив ПЦР-тест.

ТАСС со ссылкой на законопроект указывает, что правительство определит категории лиц, на которых не будут распространяться требования о QR-кодах при использовании воздушного и железнодорожного транспорта.



Председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов подчеркнул, что комитет будет вести над законопроектами тщательную работу. Он напомнил, что ряд мер, предусмотренных поправками, уже действует в «подавляющем большинстве» российских регионов.

В Татарстане пассажиры всех видов общественного транспорта должны будут предъявлять QR-коды В Татарстане пассажиры всех видов регионального общественного транспорта — городского, пригородного и межмуниципального — вскоре должны будут предъявлять QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации от COVID-19, перенесенное заболевание или наличие медицинского отвода от прививки, передает «РБК Татарстан» со ссылкой на данные регионального оперативного штаба.

Голикова на брифинге в Доме правительства также уточнила, что инициативы по QR-кодам распространяются только на совершеннолетних россиян.



«Закон никоим образом не затрагивает детей и подростков. Вы знаете, что в РФ пока не принято решение о вакцинации детского населения, вакцинация начинается с 18 лет. И поэтому все регулирование, которое здесь отражено, направлено на граждан старше 18 лет», — цитирует ТАСС вице-премьера.

По информации агентства, Голикова также сообщила, что граждане, не имеющие электронных сертификатов и смартфонов, смогут получить бумажную выписку с QR-кодом в МФЦ по заявлению.

«Не все граждане на сегодняшний день имеют электронные сертификаты и смартфоны, поэтому нами предложен следующий механизм получения этих документов. <…> Не раскрывая никаких персональных медицинских данных граждан, выписка будет выдаваться в многофункциональных центрах по заявлению гражданина в тех случаях, когда гражданин не зарегистрирован на едином портале государственных услуг или живет в отдаленной местности. Тогда в многофункциональном центре ему будет дана выписка из сертификата, в которой будут указаны фамилия, имя, отчество, QR-код и два слова — либо действителен, либо недействителен сертификат», — рассказала вице-премьер.

