Московская «Деловая Россия» предлагает узаконить профессию блогера. Об этом ТАСС сообщил глава комитета по предпринимательству в сфере кино-, видео-, театрального и рекламного производства Георгий Житков.

«Блогеры [находятся] фактически в полулегальном поле. <...> Нужно начать с того, чтобы их узаконить. Министерство труда кодифицирует профессии и присваивает им [код, с тем что] есть такая профессия. <...> Профессия блогера не существует на сегодняшний день», — сказал Житков, отметив, что блогерам также нужна информационная и правовая поддержка.



В июне 2018 года во время «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным блогер из Челябинска Наталья Краснова, обратившись к главе государства, отметила, что блогерство не является в России профессией. Она спросила, может ли этот род деятельности стать профессией в обозримом будущем. Отвечая на вопрос, Путин предположил, что профессия блогера может стать в России официальной, если в этом будет необходимость.