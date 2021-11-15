Совокупные суммы покупок в ретейле, оплаченных через Систему быстрых платежей, в течение всего года бурно росли от месяца к месяцу, показав осенью взрывной рост, сообщили РИА Новости в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

«Сумма покупок в ретейле (в физической рознице и интернет-магазинах), оплаченных через Систему быстрых платежей, за девять месяцев 2021 года составила 26,1 млрд рублей. Начавшись с низкой отметки в январе — 0,84 млрд рублей, объем платежей увеличивался месяц к месяцу на 17—40% и показал взрывной рост в сентябре — 107%, обеспечив пятую часть всего объема — 6,98 млрд рублей», — сообщили в ассоциации.

В октябре, отметили в АКИТ, рост продолжился и составил 49%.

«АКИТ считает, что Система быстрых платежей может стать полноценной альтернативой эквайрингу», — делают вывод в ассоциации.

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. В настоящее время к ней подключены 60 банков, в их числе все системно значимые, напомнили в АКИТ, и более 220 тыс. сервисных предприятий.

«Сейчас мы видим, что эта технология, которая позволяет совершить оплату, открыв банковское приложение, уже прочно вошла в рынок. Покупатели смогли оценить удобство и безопасность таких платежей, а ретейлеры существенно сократили издержки. Уверен, что со временем такой способ оплаты, а возможно, и новые некарточные формы расчета, станут полноценной заменой дорогого эквайринга», — привели в ассоциации слова президента АКИТ Артема Соколова.