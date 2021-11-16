Американский предприниматель Илон Маск продал акции Tesla на 930 млн долларов для исполнения своих налоговых обязательств, связанных с реализацией опционов, сообщает Reuters со ссылкой на документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Как следует из документов, Маск продал 934 091 акцию после исполнения опциона на покупку 2,1 млн акций по 6,24 доллара за каждую в понедельник. В тот же день торги расписками Tesla закрылись на уровне 1 013,39 доллара. Налоговое законодательство США обязывает предпринимателей платить налог с разницы между ценой исполнения и справедливой рыночной стоимостью акций.

Это уже второй раз за неделю, когда миллиардер воспользовался своим опционом. В прошлый понедельник он продал 934 000 расписок за 1,1 млрд долларов после исполнения опционов на приобретение почти 2,2 млн акций.

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В документах говорится, что обе продажи, связанные с опционами, начались еще в сентябре через торговый план, который позволяет инсайдерам заранее согласовывать график трансакций. По состоянию на конец 2020 года у Маска был опцион на покупку 22,86 млн акций, срок действия которого истекает в августе следующего года, говорится в документах Tesla.

Ранее, 6 ноября, Маск провел опрос в Twitter о продаже 10% своей доли в Tesla. Большинство подписчиков проголосовало за продажу, в связи с чем котировки компании упали. Неясно, связан ли торговый план с этим опросом Маска.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru