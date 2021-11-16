В России QR-код для граждан, переболевших коронавирусной инфекцией после вакцинации, будет действовать полгода после выздоровления. Об этом говорится в приказе Минздрава о новой форме сертификата вакцинации.

Согласно документу, если у привитого выявляется COVID-19, его цифровой пропуск, подтверждающий вакцинацию, аннулируется, а после завершения болезни начинает действовать QR-код о перенесенной болезни на полгода.

«QR-код содержит информацию о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или о факте перенесенного заболевания с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода», — говорится в приказе.

С 8 ноября в силу вступил приказ Минздрава о новой форме сертификата о вакцинации. Теперь в документе указаны персональные данные пациента (Ф. И. О., дата рождения, пол, адрес, паспортные данные, СНИЛС, медицинский полис), информация о прививке (дата, название препарата и организации, где делали укол), о медицинских противопоказаниях (при наличии) и о перенесенном COVID-19. Кроме того, QR-код размещен на первой странице сертификата в верхнем углу.