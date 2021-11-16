Клиенты банков могут получить возможность добровольно отказаться от дистанционных услуг, что позволит повысить защиту от мошенничества, сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.

«Планы очень большие, есть несколько новаций, законодательных и нормативных. Первая из них, совсем вот буквально на подходе, — внесли изменение в 683-е положение Банка России, где обязали финансовые организации предоставлять своим клиентам сервис, который позволил бы им отказаться от предоставления услуг в дистанционной форме. Это очень важная история, поскольку позволяет снизить риски для клиента», — сказал Сычев на открытой дискуссии Ассоциации российских банков.

Он добавил, что у клиента будет больше шансов сохранить свои деньги, если ему придется для совершения перевода сходить в офис банка и пообщаться с операционистом.

«Во всяком случае, он задумается о том, что он делает и зачем», — считает Сычев.

Он назвал еще одно нововведение в сфере противодействия мошенническим операциям.

«Второе новшество — мы ведем работу по тому, чтобы наладить оперативное взаимодействие с правоохранительными органами по обмену информацией о тех лицах, которые участвуют в выводе похищаемых денег. Это, на наш взгляд, крайне важная история, которая способствует прежде всего раскрытию преступлений и поможет правоохране существенно сократить сроки расследования», — подчеркнул первый замглавы департамента.

Ранее сообщалось, что социальная инженерия является основным инструментом злоумышленников при хищении денег со счетов физических лиц. При этом лидирует телефонное мошенничество, на долю которого приходится порядка 80% таких преступлений, заявил в октябре заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.