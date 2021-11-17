Представители турбизнеса обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой продлить отсрочку исполнения туроператорами обязательств по турам, которые не состоялись из-за пандемии, до мая 2023 года. Об этом говорится в коллективном письме ассоциаций, копия которого есть в распоряжении ТАСС. Ранее замруководителя Ростуризма Елена Лысенкова сообщила, что отсрочка может быть продлена, в том числе с учетом действующих из-за коронавируса ограничений.

«Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, ускорить решение вопроса о внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации № 1073 от 20 июля 2020 года, предусматривающих как минимум отсрочку обязательств по несостоявшимся турам до мая 2023 года для синхронизации механизма исполнения отложенных обязательств туроператоров с порядком возврата средств за билеты на авиарейсы, не состоявшиеся по причине той же эпидемии и ограничения воздушного сообщения», — говорится в письме.

Обращение подписали президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков и председатель комиссии по туристской индустрии Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Шпилько.

Авторы письма указывают, что в настоящее время большинство стран и туристических регионов закрыты для российских туристов, а реализация чартерных программ пока разрешена только в Турцию, Египет, Доминикану и ОАЭ, что резко ограничивает возможность формирования массовых турпотоков ввиду отсутствия недорогой авиаперевозки на других направлениях. Данные ограничения не позволили в 2021 году исполнить обязательства перед туристами, которые туроператоры взяли на себя в 2020 году. Согласились заменить несостоявшийся тур на поездку по России 17% туристов, около 30% согласились заменить одно заграничное направление на другое, однако большая часть отложенных туров так и не состоялась. Несмотря на то, что туроператоры смогли погасить значительную часть задолженности по несостоявшимся турам за 2020 год, закрытие Турции в апреле этого года вновь резко увеличило объем отложенных обязательств. По оценкам представителей отрасли, величина долгов туроператоров перед туристами составляет около 25 млрд рублей, в то время как сумма страховых средств — 7 млрд, следует из письма.

В обращении отмечается, что авиакомпании, которые также имеют долги перед туроператорами, не произвели полного возврата денежных средств за планируемые рейсы в 2020 году, при этом они защищены аналогичным постановлением, срок действия которого истекает в мае 2023-го. По мнению представителей туротрасли, под риском банкротства в сложившейся ситуации находятся свыше 60% туроператоров.



Ранее газета «Известия» сообщила, что представители турбизнеса обратились в правительство РФ с просьбой продлить отсрочку по обязательствам туроператоров, которая, согласно постановлению № 1073, действует до 31 декабря 2021 года. По данным РСТ, в настоящее время рассматриваются предложения не продлевать отсрочку по турам в открытые страны, например Турцию, сообщил изданию Барзыкин.