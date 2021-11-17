Минцифры и Минэкономразвития запустили в многофункциональных центрах печать на бумажном носителе сертификата с QR-кодом о профилактических прививках против COVID-19 и перенесенном коронавирусе. Об этом сообщили в Минцифры, пояснив, что работа проведена в соответствии с поручением председателя правительства России Михаила Мишустина.

Как уточняется, в задачи Минцифры входила разработка технического решения, которое обеспечит доступ сотрудников МФЦ к информационным системам Минздрава России, содержащим информацию о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Такой доступ организован через специализированное автоматизированное рабочее место сотрудника МФЦ по формированию сертификатов COVID-19 на «Госуслугах».

Сертификат в распечатанном виде содержит QR-код, срок действия и фамилию владельца и не содержит медицинских данных. За первые сутки распечатку сертификатов в МФЦ по всей стране заказали более 50 тыс. человек, указано в релизе.

За услугой могут обратиться как граждане страны, так и те люди, которые имеют вид на жительство или иной документ, разрешающий им проживать в России. «Решение разработано для облегчения доступа к получению сертификатов с QR-кодами», — поясняют в министерстве.

Для получения сертификата требуются следующие документы:

документ, удостоверяющий личность (ранее предъявлявшийся при вакцинации против COVID-19 и/или оказании медицинской помощи);

СНИЛС (при наличии);

документы, подтверждающие право действовать от имени заявителя;

загранпаспорт (в случае, если заявителю требуется экземпляр сертификата на английском языке);

полис ОМС (при наличии).

В Минцифры напоминают, что получить доступ к QR-коду также можно на странице сайта госуслуг со всеми сертификатами по COVID-19, в приложении «Госуслуги» или в приложении «Госуслуги Стоп Коронавирус».