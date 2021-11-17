Минцифры и Минэкономразвития запустили в многофункциональных центрах печать на бумажном носителе сертификата с QR-кодом о профилактических прививках против COVID-19 и перенесенном коронавирусе. Об этом сообщили в Минцифры, пояснив, что работа проведена в соответствии с поручением председателя правительства России Михаила Мишустина.
Как уточняется, в задачи Минцифры входила разработка технического решения, которое обеспечит доступ сотрудников МФЦ к информационным системам Минздрава России, содержащим информацию о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Такой доступ организован через специализированное автоматизированное рабочее место сотрудника МФЦ по формированию сертификатов COVID-19 на «Госуслугах».
Сертификат в распечатанном виде содержит QR-код, срок действия и фамилию владельца и не содержит медицинских данных. За первые сутки распечатку сертификатов в МФЦ по всей стране заказали более 50 тыс. человек, указано в релизе.
За услугой могут обратиться как граждане страны, так и те люди, которые имеют вид на жительство или иной документ, разрешающий им проживать в России. «Решение разработано для облегчения доступа к получению сертификатов с QR-кодами», — поясняют в министерстве.
Для получения сертификата требуются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность (ранее предъявлявшийся при вакцинации против COVID-19 и/или оказании медицинской помощи);
- СНИЛС (при наличии);
- документы, подтверждающие право действовать от имени заявителя;
- загранпаспорт (в случае, если заявителю требуется экземпляр сертификата на английском языке);
- полис ОМС (при наличии).
В Минцифры напоминают, что получить доступ к QR-коду также можно на странице сайта госуслуг со всеми сертификатами по COVID-19, в приложении «Госуслуги» или в приложении «Госуслуги Стоп Коронавирус».
Правительство РФ внесло в Государственную думу два законопроекта, которыми предполагается введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для использования железнодорожного и авиатранспорта. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.