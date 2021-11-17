Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил ввести для представителей правительства режим проверки QR-кодов при посещении ими Госдумы. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Вопрос о необходимости введения ограничений для представителей правительства РФ, которые приходят для обсуждения законопроектов, поднял в ходе пленарного заседания Госдумы в среду руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, все они должны быть привиты от коронавирусной инфекции, в противном случае пропускать их в здание не следует.

Володин это предложение поддержал. В связи с этим он обратился к полномочным представителям правительства и президента в Госдуме Александру Синенко и Гарри Минху. Спикер напомнил, что Кабмин внес законопроект о том, чтобы подобная норма была распространена на граждан. «С себя надо начинать», — подчеркнул он.



«Просьба к аппарату Государственной думы соответствующее решение принять в рамках пропускной системы, с тем чтобы был QR-код на вход в Государственную думу для тех, кто идет на обсуждение вопросов не только в зал пленарных заседаний, но и в комитеты», — сказал Володин.