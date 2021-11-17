Компания «Тинькофф Страхование» совместно с Mitsubishi запускает социальный проект «Помощь на дорогах». Специальные мобильные группы будут бесплатно в круглосуточном режиме помогать автомобилистам, попавшим в аварийные ситуации на дорогах, сообщили в группе «Тинькофф».

Как поясняется, «Помощь на дорогах» — продолжение проекта «Линия помощи», в рамках которого специалисты «Тинькофф Страхования» оказывают круглосуточную помощь по телефону российским автомобилистам, попавшим в ДТП в стране или за ее пределами. В страховой компании подчеркивают, что помощь предлагается всем водителям, а не только клиентам «Тинькофф Страхования».

«Миссия «Помощи на дорогах» — помогать автомобилистам в сложных и аварийных ситуациях и способствовать улучшению ситуации на дорогах, а также дорожно-транспортной инфраструктуры», — говорится в релизе.

В составе экипажей «Тинькофф Страхования» специалисты с необходимыми юридическими и техническими знаниями, а также с навыками первой медицинской помощи. Мобильные группы будут помогать автомобилистам в разных ситуациях: с оформлением европротокола при ДТП, в случае если сел аккумулятор, при проколах колеса, застреваниях в снегу и т. п. Также автоэкипажи будут следить за состоянием дорожной инфраструктуры, например дорожными знаками, разметкой, и при необходимости передавать информацию в городские службы.

На старте проект запущен в Москве, ежедневным патрулированием занимаются десять экипажей «Тинькофф Страхования» на автомобилях Mitsubishi L200. Дежурство на дорогах ведется в круглосуточном режиме семь дней в неделю. Далее планируется масштабировать «Помощь на дорогах» на другие города России и увеличить количество машин.

В Москве экипажи «Тинькофф Страхования» будут дежурить прежде всего на самых проблемных участках дорог — в районе Третьего транспортного кольца, пересечений с крупными магистралями.

«Перед каждой сменой все экипажи получают примерный маршрут на день, который включает патрулирование проблемных участков дороги, транспортных развязок и пр. В течение дня экипажи будут также самостоятельно корректировать маршрут в зависимости от ситуации на дороге, картографических данных, данных о дорожных инцидентах из навигационных систем», — рассказали в группе «Тинькофф».



Там подчеркнули, что клиенты «Тинькофф», встретившие машины «Помощи на дорогах», смогут получить 10-процентный кэшбэк на любое топливо на 30 дней. Для этого надо сфотографировать на дороге автомобиль «Помощи на дорогах» и выложить фото в Instagram, отметив профиль «Тинькофф» (профиль пользователя для этого должен быть открыт).