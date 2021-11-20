Платежная система Mastercard интегрирует свой сервис MoneySend в глобальную сеть системы денежных переводов Western Union. Это позволит, в частности, клиентам Western Union в России пользоваться сервисам Mastercard Send, следует из совместного пресс-релиза компаний о расширении сотрудничества.

«Теперь клиенты Western Union на 16 европейских рынках имеют возможность использовать сервис Mastercard Send, чтобы отправить денежный перевод получателю напрямую на дебетовую карту Mastercard практически в режиме реального времени. Услуга повышает скорость денежного перевода и упрощает процесс получения», — отмечается в сообщении.

Зачисление переводов на карты Mastercard уже доступно для получателей на следующих территориях: Россия, Турция, Румыния, Венгрия, Сербия, Словакия, Хорватия и Косово. В ближайшие месяцы сервис станет доступен для отправления и получения денежных переводов также в других странах.