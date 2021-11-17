Минфин России на аукционе в среду, 17 ноября, разместил облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52004RMFS с датой погашения 17 марта 2032 года на 1,309 млрд рублей при спросе в 9,769 млрд рублей. Такие данные приводятся на сайте ведомства.

Выручка от размещения составила 1,252 млрд рублей.

Цена отсечения равнялась 95,1% от номинала, реальная доходность по цене отсечения — 3,08% годовых. Средневзвешенная цена составила 95,21% от номинала, средневзвешенная реальная доходность — 3,07% годовых.

Минфин в IV квартале 2021 года планирует разместить облигации федерального займа на 520 млрд рублей. ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно предполагается разместить ориентировочно на сумму 50 млрд рублей по номиналу, от пяти до десяти лет включительно — на 250 млрд, от десяти лет — на 220 млрд.