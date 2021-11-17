Минфин России на аукционе в среду, 17 ноября, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26239RMFS с датой погашения 23 июля 2031 года. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

При размещенном объеме выпуска 20 млрд рублей объем спроса составил 43,475 млрд рублей. Выручка от размещения — 18,99 млрд рублей.

Цена отсечения составила 91,97% от номинала, средневзвешенная цена — 92,021% от номинала. Доходность по цене отсечения — 8,27% годовых.

Также в среду, 17 ноября, Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН на 1,3 млрд рублей при спросе в 9,8 млрд рублей.