«Опора России» попросила ЦБ рассмотреть возможность возобновления алгоритма разрешения спорных ситуаций по вопросам реструктуризации кредитов между предпринимателями и кредитными организациями. Об этом говорится в письме президента бизнес-объединения Александра Калинина главе Банка России Эльвире Набиуллиной (есть в распоряжении ТАСС).

«Прошу вас рассмотреть возможность возобновления действия алгоритма разрешения спорных ситуаций по вопросам о реструктуризации кредитов между заемщиками и кредитными организациями. Уверен, что это окажет неоценимую поддержку предпринимателям и позволит многим продолжить деятельность и развиваться с привлечением необходимого финансирования», — говорится в письме.

«Опора России» предлагает возобновить действие алгоритма разрешения спорных ситуаций между заемщиками и кредитными организациями, «предложенного Банком России в 2020 году, когда бизнес-объединения оказывали предпринимателям содействие в коммуникации с банками для их защиты как потребителей финансовых услуг, а Банк России подключался при недостижении взаимопонимания». Это, как считают в бизнес-объединении, необходимо для урегулирования спорных ситуаций, связанных с отказами банков в реструктуризации кредитов.

В «Опоре России» уточнили, что ранее письмом Банка России кредитным организациям было рекомендовано при обращении заемщиков в связи со снижением дохода до уровня, не позволяющего исполнять обязательства по кредитному договору, удовлетворять заявление заемщика и принимать решение об изменении кредитного договора на условиях, предусмотренных собственной программой реструктуризации кредитов.

«На практике субъекты малого и среднего предпринимательства сталкиваются с ситуацией, когда банки отказывают клиентам в реструктуризации, указывая на недостаточное падение доходов, требуя представления дополнительных документов, в том числе о заражении коронавирусом. Сталкиваясь с отказом в реструктуризации, предприниматель вынужден продолжать обслуживать кредит на обременительных для себя условиях», — отмечается в письме.

В октябре Банк России из-за ограничений для борьбы с коронавирусом нового типа рекомендовал кредиторам пойти навстречу гражданам, а также субъектам малого и среднего предпринимательства, которые обратятся за реструктуризацией кредитов и займов в ноябре — декабре 2021 года. Регулятор уточнил, что реструктуризация проводится по собственным программам банков, МФО и кредитных кооперативов. Они могут включать отсрочку платежей, увеличение срока кредита для снижения ежемесячных платежей, также другие варианты, позволяющие сделать обслуживание долга посильным.



Основания для изменений условий договоров с 1 ноября по 31 декабря 2021 года — заражение заемщика ковидом (включая членов семьи) или падение доходов граждан и бизнеса, не позволяющее обслуживать долг. Как отметили в ЦБ, в этих случаях не следует начислять клиенту неустойку (штраф, пени) за нарушение условий договора. Реструктуризация также не должна ухудшать кредитную историю. Если гражданин или субъект МСП ранее уже воспользовались реструктуризацией, это не должно быть препятствием для рассмотрения нового обращения, подчеркнули в ЦБ.