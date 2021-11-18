Количество неплательщиков, не погасивших долг за услуги ЖКХ по решению суда, информация о которых была передана в НБКИ, с начала года выросло на 8,7% и достигло 38,3 тыс. человек, говорится в сообщении бюро. Также растет количество юридических лиц — неплательщиков за услуги ЖКХ, за год их уже насчитывается около 3,6 тыс. ед., увеличение с начала года составило 2,9%.

В соответствии с федеральным законом № 218 «О кредитных историях», с 2015 года в кредитных историях граждан и организаций фиксируется информация о факте неисполнения в 10-дневный срок решений суда о внесении платы за коммунальные услуги. При этом передача данных в бюро кредитных историй осуществляется самими предприятиями, предоставляющими услуги ЖКХ. Информация о не погашенной по решению суда задолженности за услуги ЖКХ доступна всем кредиторам: банкам, микрофинансовым организациям, ломбардам, лизинговым компаниям и операторам инвестиционных платформ.

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, сейчас ответственные предприятия ЖКХ, заинтересованные в сокращении дебиторской задолженности, наладили передачу в НБКИ не только информации по крупным долгам за ЖКУ, но и по менее значительным суммам задолженности. Около половины всех неплательщиков полностью или частично погашают имеющуюся у них задолженность в кратчайшие сроки после того, как узнают о попадании этой информации в их кредитные истории, отметил эксперт.