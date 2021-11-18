На Московской бирже 18 ноября начались торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда «Халяльные инвестиции» под управлением компании «Сбер Управление активами», торговый код инструмента — SBHI. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.

Как поясняет биржа, фонд следует за ее индексом исламских инвестиций полной доходности, в состав которого входят акции российских публичных компаний, соответствующие нормам шариата и нормам международных стандартов и правил шариат-комплаенса.

«В октябре мы совместно со «Сбером» начали расчет индекса исламских инвестиций, а сегодня запускаем первый фонд на этот индекс. Новый инструмент — это дополнительная диверсификация портфелей инвесторов и стимул для притока новой ликвидности на рынок акций», — комментирует директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин.

«Этот фонд в первую очередь создан для людей, желающих и инвестировать, и придерживаться норм шариата. В то же время с точки зрения инвестиционной привлекательности состав фонда не уступает другим привычным инвестиционным инструментам», — подчеркивает генеральный директор компании «Сбер Управление активами» Евгений Зайцев.

Совокупная комиссия и расходы фонда составят не более 1% в год и включены в стоимость пая. Дивиденды реинвестируются в фонд по мере поступления. Инвесторам фонда доступна льгота на долгосрочное владение, паи фонда также можно приобретать на индивидуальный инвестиционный счет.

На российском рынке появились индексы исламских инвестиций

Московская биржа совместно со СберБанком начала расчет новых индексов — индекса исламских инвестиций и индекса исламских инвестиций полной доходности. Сообщение об этом распространили в четверг Мосбиржа и «Сбер».