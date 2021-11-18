На Московской бирже 18 ноября начались торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда «Халяльные инвестиции» под управлением компании «Сбер Управление активами», торговый код инструмента — SBHI. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.

Как поясняет биржа, фонд следует за ее индексом исламских инвестиций полной доходности, в состав которого входят акции российских публичных компаний, соответствующие нормам шариата и нормам международных стандартов и правил шариат-комплаенса.

«В октябре мы совместно со «Сбером» начали расчет индекса исламских инвестиций, а сегодня запускаем первый фонд на этот индекс. Новый инструмент — это дополнительная диверсификация портфелей инвесторов и стимул для притока новой ликвидности на рынок акций», — комментирует директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин.

«Этот фонд в первую очередь создан для людей, желающих и инвестировать, и придерживаться норм шариата. В то же время с точки зрения инвестиционной привлекательности состав фонда не уступает другим привычным инвестиционным инструментам», — подчеркивает генеральный директор компании «Сбер Управление активами» Евгений Зайцев.



Совокупная комиссия и расходы фонда составят не более 1% в год и включены в стоимость пая. Дивиденды реинвестируются в фонд по мере поступления. Инвесторам фонда доступна льгота на долгосрочное владение, паи фонда также можно приобретать на индивидуальный инвестиционный счет.