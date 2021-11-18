Президент РФ Владимир Путин предложил установить на 2022 год прожиточный минимум с опережением уровня инфляции, подняв его на 8,6% к нынешнему значению — до 12 654 рублей в месяц. С такой инициативой глава государства выступил на совещании по социальным вопросам.

Путин напомнил, что в проекте федерального бюджета на будущий год заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, и заявил, что этого недостаточно. «Такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы», — сказал Путин.

Поэтому он предложил установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличив его опережающими темпами по сравнению с официальным уровнем инфляции на 8,6%. «В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц — это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня», — пояснил глава государства.

«Добавлю, что на размер прожиточного минимума завязаны и многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и социальные доплаты, доплаты к пенсиям, поэтому важна даже не абсолютная цифра, а важно то, с чем это связано. А их, напомню, эти пособия, получают миллионы наших граждан. Естественно, что эти выплаты тоже вырастут», — сказал президент.

Также он напомнил, что в Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума. Соответственно, одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ.

«В будущем году — также на 8,6%, в абсолютных цифрах примерно на 1 100 рублей. В итоге МРОТ в следующем году составит 13 890 рублей в месяц», — пояснил Путин. И напомнил, что МРОТ используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности, а также служит ориентиром при установлении зарплат в бюджетной сфере, в отраслях экономики.

По словам президента, соответствующие правки в проект бюджета он в ближайшие дни направит в Госдуму.