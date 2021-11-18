Российский рубль по итогам октября 2021 года вошел в топ-20 популярных мировых валют, заняв долю в 0,2% глобальных расчетов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы системы межбанковских переводов SWIFT.

По данным SWIFT, в октябре рубль вытеснил из двадцатки популярных в мире валют венгерский форинт. Лидерами рейтинга по-прежнему являются американский доллар, евро и британский фунт. На первом месте находится американский доллар (39,16%), его доля в годовом и месячном выражении несколько снизилась. Второе место занимает евро (38,07%), доля которого в годовом выражении выросла на 4,5 процентного пункта, а в месячном увеличилась незначительно. На третьем месте британский фунт (6,41%), доля которого незначительно увеличилась в месячном выражении, но снизилась в годовом. В пятерку лидеров также вошли японская иена (2,9%) и китайский юань (1,85%).



Российский рубль впервые с декабря 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют по итогам июля, удерживая достигнутую долю в международных расчетах также и в августе (0,18%). В декабре 2016 года на российскую валюту приходилось 0,26% мировых расчетов.