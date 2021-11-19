Торговым сетям могут ввести квоты на покупку товаров у малых фирм по аналогии с госзакупками, пишут «Известия» . Такая инициатива бизнеса обсуждалась на заседании общественного совета при ФАС.

Пользуясь ростом своего влияния, крупные ретейлеры оказывают давление на местных производителей. Бизнес жалуется, что с сетями зачастую невозможно договориться о взаимовыгодных условиях. Доходит до того, что если торговая сеть не получает 70% дохода от продажи продукции, то такие договоры они даже не рассматривают, говорится в материалах к заседанию общественного совета. Также малый бизнес сталкивается с рядом сложностей. Во-первых, ему необходимо производить большой объем товаров, чтобы они были представлены сразу во всех магазинах сети (как минимум в одном регионе). Во-вторых, небольшие компании вынуждены нести множество дополнительных затрат: на выгодное место на полке, на маркетинг, на вывоз товаров с истекшим сроком годности и доставку продукции до каждого магазина сети, если срок ее годности менее десяти дней. В-третьих, торговые сети диктуют высокие требования к упаковке.

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Для защиты местных производителей на заседании общественного совета при ФАС было выдвинуто на обсуждение несколько инициатив: квотирование представителей МСП в перечне поставщиков торговых сетей с помощью норматива по доле местных производителей на полках ретейлеров, который должен быть не меньше, чем доля торговой сети на рынке отдельно взятого региона; ограничение торговой наценки нижнего и верхнего пределов — не менее 10% и не более 30% для местных товаропроизводителей; контроль ФАС навязывания малому бизнесу дополнительных договорных условий, не предусмотренных законодательством; введение законодательных требований к типовому договору поставки для торговых сетей; введение требований по регистрации подразделений торговых сетей на территории муниципальных образований, на которых они работают, чтобы налоговые отчисления поступали в местные бюджеты.

Квотирование облегчит продвижение продукции МСП, которые не могут на равных вести переговоры с крупными торговыми сетями, отметила младший аналитик корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова. Но это предложение ограничивает экономическую свободу торговых сетей, оказывает прямое влияние на политику по формированию ассортимента частного бизнеса и перекладывает на него часть ответственности за развитие сектора МСП. Возможно, целесообразнее было бы сделать квоты рекомендательными, предложила она.

С юридической точки зрения у ФАС нет препятствий для того, чтобы законодательно ввести подобное квотирование и сделать его обязательным для всех, указали специалисты. Обеспечение равных возможностей для крупных и небольших игроков, в том числе торговых сетей, — одна из основных задач ФАС, отметил управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов. Он добавил, что при соответствии нормам смежных отраслей законодательства ведомство может ввести подобный норматив.