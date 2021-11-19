ПАО «СПБ Биржа» объявило окончательную цену в рамках первичного публичного размещения (IPO) обыкновенных акций — 11,5 доллара за бумагу, что эквивалентно 834,9 рубля по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября 2021 года.
Торги акциями с тикером SPBE и ISIN RU000A0JQ9P9 начнутся на «СПБ Бирже» 19 ноября. Поставка акций инвесторам ожидается 23 ноября с учетом соблюдения общепринятых условий закрытия сделки.
Отметим, что объявленная цена размещения в 11,5 доллара за акцию соответствует верхней границе объявленного ранее диапазона в 10,5—11,5 доллара. В сообщении площадки уточняется, что цена подразумевает стоимость компании до размещения (pre-money) в 1,3 млрд долларов.
Компания намерена разместить 15 217 392 новые акции, составляющие 13,3% от текущего акционерного капитала, чтобы привлечь приблизительно 175 млн долларов (исходя из предположения, что опцион на выкуп не будет исполнен, и до вычета расходов на проведение размещения).
На торговой площадке «СПБ Биржи» могут быть проведены стабилизационные сделки в течение 30 дней после размещения с максимальным объемом до 15% акций, участвовавших в размещении. «В связи с размещением 100-процентное дочернее общество «СПБ Биржи» — АО «Восход» предоставит стабилизационному менеджеру опцион на выкуп дочерней компанией любых акций, приобретенных в рамках стабилизационных сделок <…>. Такие акции (в случае и в объеме их выкупа) будут храниться на балансе дочерней компании в качестве квазиказначейских акций», — уточняется в сообщении.
В отношении компании, ее топ-менеджмента, дочерней компании и большинства иных владельцев акций, которым принадлежит в совокупности более 75% бумаг до проведения размещения, по их взаимному согласию будeт действовать запрет продажи ценных бумаг компании в течение 180 дней с учетом стандартных исключений.
По словам генерального директора и члена совета директоров «СПБ Биржи» Романа Горюнова, в рамках размещения привлечен «широкий и высококачественный пул инвесторов, включая значительную долю розничных инвесторов».
Газета
«В статусе публичной компании «СПБ Биржа» намерена использовать привлеченные в ходе размещения средства для инвестирования в усовершенствование своей инфраструктуры, а также для реализации масштабных планов по экспансии на новые рынки и расширению перечня инструментов», — заявил Горюнов.
В релизе уточняется, что «компания планирует использовать привлеченные от размещения средства на общекорпоративные цели, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний — СПБ Банка и «СПБ Клиринга».
В ходе второго этапа на NASDAQ будут размещаться как новые акции (cash-in), так и пакеты акций текущих акционеров (cash-out), знает один из источников «Ведомостей». Выход на NASDAQ был отложен до лета 2022 года.
«IPO «СПБ Биржи» прошло, на мой взгляд, по заниженной цене. Я считаю, что у площадки огромный потенциал — она фактически находится на старте перед большим рывком. Так что продавать ее акции считаю нецелесообразным — их нужно покупать, а не продавать, на мой взгляд. Однако если в следующем году капитализация «СПБ Биржи» вырастет до 3 миллиардов долларов против нынешней оценки в 1,5 миллиарда (а это реально), я, возможно, рассмотрю продажу части пакета», — рассказал председатель совета директоров банка «Держава», акционер «СПБ Биржи» с долей около 5% после допэмиссии Сергей Ентц, чей комментарий поступил в Банки.ру.
Самые доходные акции за прошлый год
|Название компании
|Изменения за год
|Покупка
|
+401.48%
|Купить
|
+328.15%
|Купить
|
+310.08%
|Купить
|
+304.39%
|Купить
|
+292.80%
|Купить