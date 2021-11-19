ПАО «СПБ Биржа» объявило окончательную цену в рамках первичного публичного размещения (IPO) обыкновенных акций — 11,5 доллара за бумагу, что эквивалентно 834,9 рубля по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября 2021 года. Сообщение об этом накануне поздно вечером распространила биржа.

Торги акциями с тикером SPBE и ISIN RU000A0JQ9P9 начнутся на «СПБ Бирже» 19 ноября. Поставка акций инвесторам ожидается 23 ноября с учетом соблюдения общепринятых условий закрытия сделки.

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Отметим, что объявленная цена размещения в 11,5 доллара за акцию соответствует верхней границе объявленного ранее диапазона в 10,5—11,5 доллара. В сообщении площадки уточняется, что цена подразумевает стоимость компании до размещения (pre-money) в 1,3 млрд долларов.

Компания намерена разместить 15 217 392 новые акции, составляющие 13,3% от текущего акционерного капитала, чтобы привлечь приблизительно 175 млн долларов (исходя из предположения, что опцион на выкуп не будет исполнен, и до вычета расходов на проведение размещения).

На торговой площадке «СПБ Биржи» могут быть проведены стабилизационные сделки в течение 30 дней после размещения с максимальным объемом до 15% акций, участвовавших в размещении. «В связи с размещением 100-процентное дочернее общество «СПБ Биржи» — АО «Восход» предоставит стабилизационному менеджеру опцион на выкуп дочерней компанией любых акций, приобретенных в рамках стабилизационных сделок <…>. Такие акции (в случае и в объеме их выкупа) будут храниться на балансе дочерней компании в качестве квазиказначейских акций», — уточняется в сообщении.

В отношении компании, ее топ-менеджмента, дочерней компании и большинства иных владельцев акций, которым принадлежит в совокупности более 75% бумаг до проведения размещения, по их взаимному согласию будeт действовать запрет продажи ценных бумаг компании в течение 180 дней с учетом стандартных исключений.

По словам генерального директора и члена совета директоров «СПБ Биржи» Романа Горюнова, в рамках размещения привлечен «широкий и высококачественный пул инвесторов, включая значительную долю розничных инвесторов».

Газета «Ведомости» в материале на эту тему указывает со ссылкой на два источника, близких к размещению, что общий спрос на бумаги оказался выше 800 млн долларов. Спрос со стороны розничных инвесторов превысил 500 млн, а среди институциональных инвесторов отмечены крупные западные инвесторы. IPO «СПБ Биржи» привлекло внимание значительно большего числа розничных инвесторов, чем ожидалось, говорит один из собеседников издания.

«В статусе публичной компании «СПБ Биржа» намерена использовать привлеченные в ходе размещения средства для инвестирования в усовершенствование своей инфраструктуры, а также для реализации масштабных планов по экспансии на новые рынки и расширению перечня инструментов», — заявил Горюнов.

В релизе уточняется, что «компания планирует использовать привлеченные от размещения средства на общекорпоративные цели, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний — СПБ Банка и «СПБ Клиринга».



В ходе второго этапа на NASDAQ будут размещаться как новые акции (cash-in), так и пакеты акций текущих акционеров (cash-out), знает один из источников «Ведомостей». Выход на NASDAQ был отложен до лета 2022 года.

«IPO «СПБ Биржи» прошло, на мой взгляд, по заниженной цене. Я считаю, что у площадки огромный потенциал — она фактически находится на старте перед большим рывком. Так что продавать ее акции считаю нецелесообразным — их нужно покупать, а не продавать, на мой взгляд. Однако если в следующем году капитализация «СПБ Биржи» вырастет до 3 миллиардов долларов против нынешней оценки в 1,5 миллиарда (а это реально), я, возможно, рассмотрю продажу части пакета», — рассказал председатель совета директоров банка «Держава», акционер «СПБ Биржи» с долей около 5% после допэмиссии Сергей Ентц, чей комментарий поступил в Банки.ру.

