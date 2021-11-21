СберБанк совместно с Mastercard запустил акцию «1000 рублей на покупки в «СберМаркете», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Тысяча предпринимателей, открывших расчетный счет в московских отделениях банка и оформивших бизнес-карту Mastercard, получат промокоды на покупки в онлайн-сервисе «СберМаркет» для бизнеса», — говорится в релизе.



Кроме того, добавили в банке, при открытии расчетного счета в «Сбере» и подключении пакетов услуг «Легкий старт», «Набирая обороты» и «Полным ходом» представители малого бизнеса получат бесплатный доступ к четырем нефинансовым сервисам от экосистемы: «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру» и «Электронный документооборот».