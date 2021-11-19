Средний размер ипотечного кредита в России в октябре составил 3 млн 35 тыс. рублей, говорится в исследовании ОКБ. По сравнению с сентябрем показатель вырос на 42,5 тыс. рублей, по сравнению с октябрем прошлого года заемщики стали брать в долг на 465 тыс. рублей больше.
Увеличить сумму кредита больше всех пришлось жителям Санкт-Петербурга: по сравнению с октябрем прошлого года они берут на 972 тыс. рублей больше (4,44 млн рублей). Жителям Краснодарского края пришлось увеличить размер ипотечного кредита на 925 тыс. рублей до 3,11 млн, а москвичам – на 825 тыс. рублей до 6,17 млн.
Для увеличения доступности жилья в России можно рассмотреть дополнительные механизмы снижения ипотечной ставки на приобретение массового жилья без привлечения бюджетных средств, считают эксперты.
Меньше всего пришлось увеличивать размер кредита в Свердловской области (на 274 тыс. рублей до 2,58 млн), Удмуртской Республике (на 261 тыс. рублей до 2,12 млн) и Пермском крае (на 257 тыс. рублей до 2,18 млн).
По словам генерального директора ОКБ Артура Александровича, средний размер ипотечного кредита в России уже превышал 3 млн рублей в июне 2021 года, но этот показатель был аномальным: тогда резко увеличилась доля более крупных кредитов на новостройки, поскольку россияне массово заключали договоры, чтобы успеть купить жилье до завершения действия программы льготной ипотеки по старым условиям.
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