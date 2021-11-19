В Совете Федерации планируют создать комиссию для выработки законодательных мер по регулированию цен на продукты, с таким предложением на заседании палаты в пятницу выступил сенатор Евгений Савченко.

«Предлагаю создать комиссию по выработке законодательных мер по регулированию цен на внутреннем рынке независимо от изменения мировых цен», — сказал парламентарий.

Он отметил, что зачастую изменение российских цен на товары первой необходимости, включая продукты, происходит из-за того, что внутренний рынок России плохо защищен от мировых тенденций.

По мнению спикера СФ Валентины Матвиенко, такую комиссию мог бы возглавить вице-спикер СФ Андрей Яцкин.