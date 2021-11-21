На Московской бирже 19 ноября стартовали торги биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) «БКС Глобальные доходные облигации». Как сообщает пресс-служба управляющей компании «БКС», новый фонд инвестирует в высокодоходные облигации на мировом рынке. Инвестор получает доступ почти к 2 тыс. долговых бумаг из разных стран и секторов экономики.



«В портфеле нового БПИФа БКС активы распределены в равной пропорции между двумя ETF: iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). HYG является одним из самых крупных и ликвидных фондов на высокодоходные облигации в мире, покрывает широкий спектр американских корпоративных бумаг из сегмента ВДО. EMHY делает ставку на корпоративные и государственные доходные облигации на развивающихся рынках (Аргентина, Бразилия и другие)», — говорится в релизе.

Для покупки паев фонда квалификация не требуется, валюта — доллары США. В числе плюсов БПИФа — высокая доступность и ликвидность. Цена пая — чуть больше 1 доллара США, покупка или продажа возможны в любой момент во время работы биржи.