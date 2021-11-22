Штрафы для предпринимателей за нарушения при миграционном учете, на таможне и при перевозке детей автобусами, предусмотренные проектом КоАПа, необходимо снизить, пишут «Известия» , ссылаясь на отзыв РСПП, направленный в Минюст. По мнению представителей крупного бизнеса, заложенный в проект размер наказания по этим статьям не соразмерен тяжести проступков и может привести к банкротству компаний. В нынешней редакции кодекса они составляют от 50% до 200% рыночной стоимости товаров, а также дают возможность конфисковать продукцию. Речь идет о штрафах за незаконное пользование, приобретение и транспортировку товаров, нарушение таможенных процедур и ограничений при распоряжении условно выпущенными товарами.

Ущерб государству в виде неуплаченных таможенных платежей всегда кратно ниже рыночной стоимости товара, а за умышленное уклонение от погашения пошлин лицо несет уголовную ответственность. Также в РСПП заявили, что наказание для нарушителей должно быть одинаковым и не зависеть от стоимости товара. Там предложили ввести штраф в фиксированном размере от 50 тыс. до 300 тыс. рублей с сохранением права конфискации.

Недовольство РСПП вызвали и наказания для гостиниц за нарушения при регистрации граждан. Проект КоАП предусматривает за это штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для ИП и от 200 тыс. до 500 тыс. рублей для юрлиц, а в городах федерального значения еще больше — от 30 тыс. до 50 тыс. для ИП и от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. При этом сроки регистрации постояльцев отелей очень сжатые: при заезде гостиницы обязаны поставить их на учет в течение одного дня, а при отъезде — уведомить миграционные службы не позднее 12:00 следующего дня. Для гостиниц, особенно крупных, это приводит к значительным затратам рабочего времени и финансовых расходов, отметили в РСПП.

Титов предложил убрать из проекта нового КоАП несоразмерно большие штрафы Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал ускорить принятие нового Кодекса об административных правонарушениях, убрав из рассматриваемого проекта несоразмерно большие штрафы. Об этом он заявил на совещании в Минюсте, посвященном новому КоАП.

В случае заселения в жилой фонд гражданин России обязан зарегистрироваться в срок, не превышающий 90 дней, а передать информацию для постановки на учет иностранца необходимо в течение семи дней. Намного ниже и ответственность за нарушения — либо штраф до 5 тыс. рублей, либо предупреждение. Приезжие с противоправными целями и незаконные иммигранты могут беспроблемно размещаться в объектах жилого фонда, владельцам которых за нарушение миграционного законодательства грозят мизерные штрафы или предупреждение, говорится в отзыве РСПП. Союз предложил Минюсту снизить штрафные санкции для гостиниц как минимум в пять раз и уравнять сроки предоставления миграционных документов для отелей и частного сектора.

Несправедливо высокими назвали в РСПП и штрафы за различные нарушения в сфере перевозки детей автобусами: они достигают 50 тыс. рублей для ИП и 200 тыс. рублей для юрлиц. При этом предлагаемая редакция не дифференцирует административную ответственность исходя из общественной опасности правонарушения.

В Минюсте сообщили, что работа по проекту нового КоАПа ведется на площадке межведомственной рабочей группы, куда входят представители федеральных органов исполнительной власти, научного, правозащитного сообществ и предпринимательских объединений, в том числе РСПП.