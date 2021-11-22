В России предлагают увеличить с 4 тыс. до 10 тыс. рублей размер дохода физических лиц, не подлежащего налогообложению, пишут «Известия» . Такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму руководством комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. В пояснительной записке к нему объясняется, что в настоящее время в соответствии с п. 28 ст. 17 ч. 2 НК РФ такому налогообложению не подлежат определенные виды доходов граждан, не превышающих 4 тыс. рублей — материальная помощь работодателей своим работникам, возмещение или оплата лекарственных препаратов для медицинского применения, финансовая помощь образовательной организации студентам, аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам, материальная помощь инвалидам общественных организаций инвалидов, а также стоимость подарков, полученных налогоплательщиками от организаций.

Доходы, не подлежащие налогообложению, были установлены в 2005 году, то есть более 15 лет назад. За прошедший период инфляция составила более 200%, вследствие чего указанный размер дохода, освобождаемого от налогообложения, нуждается в корректировке, говорится в документе.

В большинстве фракций Госдумы называют инициативу логичной. Как отметил депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Обухов, индексация нужна, но увеличение всего до 10 тыс. рублей очень маленькое. Нужно одновременно установить минимальную границу в 25 тыс. рублей для МРОТа, минимальной пенсии и необлагаемого дохода НДФЛ, пояснил он. Полностью поддерживают инициативу во фракции ЛДПР, так как она направлена на защиту малообеспеченных граждан. В «Единой России» и «Новых людях» обещают законопроект внимательно изучить после того, как он будет внесен в Госдуму.

Эксперты считают предложение логичным и заслуживающим поддержки, так как суммы материальной помощи, а также стоимость лекарств в России с 2005 года значительно увеличились. Суммы, которые государство может потерять в случае принятия законопроекта, ничтожны, поэтому почему бы не пойти навстречу малоимущим гражданам, заявил глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По словам политтехнолога Дмитрия Фетисова, у правительства может возникнуть вопрос: потянет ли экономически это повышение в условиях пандемии федеральный бюджет, но, скорее всего, возражений не будет, так как это логичная и правильная мера.