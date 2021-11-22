В России в октябре 2021 года было выдано 78,1 тыс. автокредитов, что на 5,7% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. В годовом выражении количество выданных автокредитов сократилось на 13,9%. Объем выданных за десять месяцев 2021 года автокредитов увеличился на 51,2% — до 927,5 млрд рублей против 613,4 млрд рублей.

Наибольшее количество автокредитов было выдано в Москве (6,2 тыс. шт.), Московской области (4,9 тыс.), Санкт-Петербурге (4,5 тыс.), Краснодарском крае (3,9 тыс.) и Республике Татарстан (3,3 тыс. шт.).

Снижение выдач автокредитов по сравнению с предыдущим месяцем отмечено в 65 регионах РФ. Максимальное сокращение зафиксировано в Иркутской (минус 12,5%), Самарской (минус 10,7%) и Тюменской (без учета ХМАО минус 10,0%) областях. Рост числа выданных автокредитов зафиксирован в Тульской области (плюс 3,9%), Республике Башкортостан (плюс 1,7%) и в Пермском крае (плюс 0,7%). В Москве и Санкт-Петербурге снижение выдачи автокредитов составило 10% и 6,8% соответственно.