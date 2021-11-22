Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о возможности дистанционного оформления единовременной выплаты средств пенсионных накоплений через портал госуслуг.

Как заявил премьер на совещании со своими заместителями, правительство продолжает работу по формированию социального казначейства — «современной и комфортной платформы, которая сделает всю систему помощи гражданам максимально удобной, проактивной и технологичной, избавит людей от необходимости ходить по инстанциям и стоять в очередях».

«Новое решение касается единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованным лицам. Граждане, которые имеют на нее право, смогут теперь подать заявку и направить документы дистанционно — через портал государственных услуг. Соответствующее постановление подписано», — сказал он.

Опрос: россияне назвали достойный размер пенсии — 43 тыс. рублей Достойный размер пенсии в России должен составлять 43 тыс. рублей. Такой средний показатель ожидаемой пенсии был получен в ходе опроса, проведенного сервисом SuperJob во всех регионах страны.

Мишустин подчеркнул, что гражданам не нужно будет в большинстве случаев посещать Пенсионный фонд РФ или отправлять бумаги по почте. По словам премьера, это позволит упростить процедуру и сократить время получения единовременной выплаты, сэкономить силы и сберечь здоровье людей.

Пенсионные накопления гражданина формируются из отчислений работодателя и дохода от инвестирования этих средств Пенсионным фондом России либо негосударственным пенсионным фондом в зависимости от того, где формировались накопления.

Как пояснили в Кабмине, на единовременную выплату пенсионных накоплений имеют право люди, получающие страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца либо пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые не приобрели право на установление страховой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа, но достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Еще одна категория — граждане, размер накопительной пенсии которых при ее назначении составил бы 5% и менее по отношению к сумме размера страховой и накопительной пенсии.