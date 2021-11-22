В ряде населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры вводится обязательная самоизоляция для граждан без прививки от COVID-19 или не переболевших коронавирусом. Такое требование будет действовать в соответствии с постановлением губернатора «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре» (текст выложен на официальном сайте госорганов региона).

«Установить с 22 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих (пребывающих) в городских округах Нефтеюганск, Нягань, Урай, Кондинском муниципальном районе (с. Леуши, пгт Луговой, пгт Междуреченский, пгт Мортка, п. Мулымья), за исключением граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции или перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией, что подтверждено двухмерным штриховым кодом (QR-код) либо иным документом, выданным врачом и подтверждающим факт вакцинации против COVID-19 или перенесенного заболевания COVID-19», — говорится в постановлении.

Как следует из документа, указанным лицам предписано не покидать место жительства (пребывания) с некоторыми исключениями. Разрешается выходить из дома, чтобы:

обратиться за медицинской или иной помощью в случае прямой угрозы жизни и здоровью;

проследовать к месту (от места) осуществления деятельности, работы, организациям общественного питания с соблюдением ранее установленных ограничений;

оказывать помощь близким родственникам старше 60 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями;

посетить аптеку, магазин продуктов питания и товаров первой необходимости, фирму по предоставлению ритуальных услуг;

гулять в парках, скверах и т. п. при соблюдении социальной дистанции — не менее 1,5 м;

выгулять домашних животных на расстоянии не больше 100 м от дома;

вынести мусор в ближайшее предназначенное для этого место.

Чтобы ходить на работу, надо будет оформлять уведомления, следует также из постановления губернатора ХМАО: «Граждане, указанные в пункте 5 настоящего постановления (жители вышеперечисленных населенных пунктов, кроме вакцинированных и переболевших. — Прим. Банки.ру), организации, осуществляющие деятельность в Кондинском муниципальном районе (с. Леуши, пгт Луговой, пгт Междуреченский, пгт Мортка, п. Мулымья), городских округах Нефтеюганск, Нягань, Урай, в период с 22 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года оформляют уведомления в государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан в период действия режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре «Цифровое уведомление», созданной в соответствии с постановлением правительства ХМАО — Югры от 29 апреля 2020 года № 168-п».

В числе прочих мер — предписание собственникам торговых центров запретить их посещение детям до 14 лет без сопровождения родителей или законных представителей до 20 декабря.

