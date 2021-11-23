Мошенничество с использованием торговых онлайн-площадок неожиданно заняло второе место среди схем, которые используют злоумышленники для похищения средств с карт граждан, пишут «Известия» . Эксперты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» составили рэнкинги топ-10 городов, где наиболее активны мошенники, каналов распространения и схем на основании 19,5 тыс. обращений россиян. Столько жалоб от граждан на действия злоумышленников поступило на платформу «Мошеловка» за полгода ее существования.

На первом месте оказалась Москва (27,4%). За ней следует Санкт-Петербург (6,6%). В десятку также входят Казань (2,6%), Новосибирск (1,7%), Краснодар (1,7%), Воронеж (1,6%), Ростов-на-Дону (1,3%), Калининград (1,3%), Нижний Новгород (1,2%) и Екатеринбург (1,1%). По словам руководителя проекта «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, лидерство Москвы связано с несколькими факторами — это самый густонаселенный регион страны с достаточно разнообразным составом населения. Также в столице выше уровень цифровизации, у населения уже сформирована привычка использования онлайн-сервисов. И жители столицы проявляют большую готовность делиться событиями своей жизни для решения своих проблем или предупреждения окружающих, прокомментировала Лазарева.

Россияне стали жаловаться на появление в Telegram трейдеров-мошенников Десятки россиян ежемесячно жалуются на трейдеров-мошенников, которые рекламируют свои услуги в Telegram и Instagram, сообщила РИА Новости руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

В рэнкинге наиболее популярных схем, которые используют мошенники, первое место (36,6% случаев) заняли «сотрудники банка»: злоумышленники выдают себя за специалистов безопасности, отделов одобрения кредитов, финансового мониторинга или техподдержки. На втором месте (11,6%) в рэнкинге обосновались обращения от имени участников различных агрегаторов, прежде всего торговых площадок из разряда «Доски объявлений» («Авито», «Юла» и прочие). Обращения от «госорганизаций», в том числе от «правоохранительных органов», оказались на третьем месте рэнкинга (10% обращений). Менее распространены обращения от имени брокера (4,7%), кредитной организации (2,6%) или от якобы друзей и близких (2%). Согласно данным «Мошеловки», наиболее распространенный (59,2% случаев) канал связи между злоумышленником и жертвой — телефонный звонок. Также злоумышленники стараются выйти на жертву через сайты (9,1%), мессенджеры и социальные сети (7,6%), рекламные объявления (6,1%), e-mail-рассылки (3,9%) или объявления на сайтах знакомств (3,1%).

В пресс-службе Центробанка отметили, что методы социальной инженерии остаются основным инструментом злоумышленников для хищения денег у граждан. Злоумышленники, исходя из новостной повестки, оперативно меняют свои схемы и сценарии для получения необходимых для кражи данных, пояснили в ЦБ.

В ОНФ рассказали о мошенниках, попавших в «Мошеловку» В попытках обмана граждан мошенники чаще всего действуют от имени банка, представляясь сотрудниками службы безопасности, отдела одобрения кредитов, отдела финансового мониторинга или техническими специалистами. К такому выводу пришли эксперты Общероссийского народного фронта, обработав свыше 4 тыс. обращений, поступивших более чем из 130 российских городов за три недели работы платформы по сбору сигналов о мошенничестве «Мошеловка».

Как сообщила Лазарева, основная задача злоумышленника, псевдопродавца или псевдопокупателя — увести жертву в сторонний мессенджер, откуда его убеждают перейти на фишинговую страницу для якобы оплаты доставки. В ходе этих манипуляций мошенники получают данные граждан. По словам ведущего аналитика отдела выявления цифровых угроз Infosecurity Александра Вураско, мошенники создают и поддерживают инфраструктуру для автоматического формирования фишинговых страниц через Telegram-ботов и вывода похищенных денежных средств, после чего сдают ее в аренду за комиссию с каждого платежа рядовым мошенникам — «воркерам», которыми обычно являются школьники. Анализ тематических Telegram-каналов показывает, что до 80% участников сообществ, посвященных «Охоте на мамонта» (популярная схема для торговых площадок. — Прим. ред.), составляют несовершеннолетние, сообщил эксперт.