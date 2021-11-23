Оформление активов на детей может перестать быть одним из самых популярных способов сокрытия активов от кредиторов, пишет «Коммерсант» . Верховный суд РФ (ВС) разрешил финансовому управляющему получать сведения о недвижимом имуществе детей банкрота, признав, что те могут выступать «мнимыми собственниками» в интересах родителей.

«Поиск активов становится затруднительным, когда имущество для вида оформляется гражданином на иное лицо, с которым имеются доверительные отношения», — подтвердил ВС. В такой ситуации «лицо, которому формально принадлежит имущество, является мнимым собственником». «Дети являются той категорией лиц, которая может быть использована должником для вывода имущества посредством создания фигуры мнимого держателя активов», — признал ВС.

У несовершеннолетних нет собственных источников дохода, уточнила коллегия, но и дети до 23 лет, получающие образование на очной форме обучения, могут находиться в зависимости от родителей. Если есть вероятность вывода имущества, требования ФинУ о получении сведений об активах детей должны быть удовлетворены «при наличии даже минимальных сомнений в фиктивном оформлении на них имущества несостоятельного родителя», подчеркнул ВС.

Верховный суд запретил огульные возвраты денежных переводов физических лиц Верховный суд РФ опубликовал разъяснение, согласно которому многочисленные последовательные платежи от одного физического лица другому в течение длительного времени могут свидетельствовать о наличии между ними договорных отношений и не должны огульно признаваться неосновательным обогащением получателя.

Процедура банкротства не предназначена для необоснованного ухода от ответственности и прекращения обязательств, а ФинУ должен активно выявлять и возвращать имущество, согласился старший юрист направления банкротства Crowe CRS Legal Антон Фомин. Если суды препятствуют получению информации, «цели банкротства могут быть нереализуемы», добавила глава рабочей группы юрфирмы РКТ Анастасия Шамшина, подчеркнув, что оформление собственности на родственников, включая детей, — один из популярных способов сокрытия активов. При этом, по словам Фомина, суды нередко отказывают управляющему в истребовании информации по родственникам, кроме супругов.

Решение ВС расширяет полномочия управляющих, устанавливая «пониженный стандарт доказывания необходимости получения таких сведений» (малейшие сомнения), что должно способствовать «более эффективному применению этой позиции и минимизировать риск отказов со стороны судов», сказал арбитражный управляющий Сергей Домнин.

«Кроме того, ВС сформулировал новую конструкцию мнимого собственника, указав, что им является лицо, которому формально принадлежит имущество, а лицо, которое передало актив с целью его сокрытия, является действительным собственником. Это может быть использовано и в других категориях споров», — считает арбитражный управляющий Игорь Илларионов. Домнин согласился, что «ВС закладывает некую основу для формирования и развития практики борьбы с оформлением имущества на подставных лиц».

Юристы уточнили, что общий срок для оспаривания сделок — три года. Фомин указал, что информацию об активах детей можно запросить и за более ранний период, когда должник перестал исполнять свои обязательства перед кредиторами. Илларионов полагает, что этот период должен составлять до десяти лет с начала исполнения сделки.