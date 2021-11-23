В «Сбере» стартовала акция, которая позволяет снимать деньги с кредитной «СберКарты» без комиссии в первые 15 дней после подписания договора. Предложение распространяется как на карты с пластиковым носителем, так и без него, сообщила пресс-служба кредитной организации.



Оформив кредитную «СберКарту», клиент может снимать деньги в банкоматах и отделениях СберБанка. В течение первых 15 календарных дней комиссия составит ноль рублей, начиная с 16-го дня — 3% (минимум — 390 рублей).

Условия акции автоматически распространяются на всех клиентов, открывших эту карту с 15 ноября по 31 декабря 2021 года.

Кредитная «СберКарта» — новый флагманский продукт «Сбера». Ставка для всех видов операций известна заранее — 17,9%. Для покупок в категории «Здоровье» и онлайн-оплаты в «СберМегаМаркете» она составляет 9,8%. Кредитный лимит достигает 1 млн рублей.