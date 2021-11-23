Правительством прорабатываются механизмы повышения эффективности деятельности АО «Роснано», при этом ни один из вариантов не предусматривает невыполнения долговых обязательств компании, обеспеченных государственными гарантиями. Об этом говорится в комментарии , опубликованном на сайте Минфина РФ.

В ведомстве напоминают, что 100% «Роснано» принадлежат Российской Федерации. В целях совершенствования операционной деятельности компании правительство приняло решения по изменению состава ее совета директоров, сообщили в Минфине.

«На текущий момент правительством РФ прорабатываются механизмы повышения эффективности деятельности АО «Роснано», в том числе по выходу общества из исторического проектного портфеля. Ни один из рассматриваемых вариантов повышения эффективности деятельности компании не предусматривает невыполнения долговых обязательств компании, обеспеченных государственными гарантиями», — говорится в сообщении.

В настоящий момент «Роснано» продолжает осуществлять хозяйственную деятельность и выполнять обязательства, подчеркнули в Минфине.



В пятницу, 19 ноября, торги облигациями «Роснано» были приостановлены Московской биржей в соответствии с предписанием Банка России. Сама компания сообщила, что накопленный долг и ее текущая финансовая модель требуют корректировок и существует возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев. В понедельник, 22 ноября, торги были возобновлены, а Центробанк объяснил, что предписал приостановить их для защиты кредиторов и держателей бумаг «Роснано», а также во избежание инсайдерской торговли.