Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров предложил считать искусственное занижение полной стоимости кредита со стороны банков недобросовестной конкуренцией. Он уточнил, что такая мера может быть принята в случае поддержки со стороны банковского сообщества, передает ТАСС.

«Можно ли просить Ассоциацию российских банков — я сейчас говорю об алгоритме — провести соцопрос своих участников о том, является ли неточное указание ПСК преимуществом для тех банков, если они ПСК занижают, перед теми, кто указывает ее (ПСК. — Прим. ТАСС) точно? Если это так и банки с этим согласятся, тогда у нас появляется инструмент — при обнаружении занижения ставки ПСК любым другим банком квалифицировать это как акт недобросовестной конкуренции. Если я правильно помню, это статья 14.2 «Введение в заблуждение потребителя относительно потребительских свойств продукта». Соответственно, на наших совместных комиссиях с Центральным банком мы эти случаи можем рассматривать и пресекать», — сказал Кашеваров на конференции, организованной Ассоциацией российских банков.

Он уточнил, что при выявлении таких случаев на первом этапе можно было бы выносить предупреждение банку.

В свою очередь руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута отметил, что идея заслуживает проработки. «Мы со своей стороны готовы, потому что это может быть дополнительным инструментом воздействия на недобросовестное поведение», — сказал он.

Президент АРБ Гарегин Тосунян также поддержал предложение, заявив о готовности помочь с проведением опроса среди банковского сообщества.

Полная стоимость кредита учитывает не только сумму кредита и процентную ставку, но и другие расходы, предусмотренные договором, например обязательную страховку или плату за выпуск кредитной карты. При этом банки, помимо связанных с кредитом дополнительных услуг вроде страховки, могут предлагать потребителям добровольные дополнительные услуги, которые не связаны с параметрами кредита и возможностью его получения. Сейчас плата за такие услуги не включается в расчет ПСК. На момент заключения договора потребительского кредита (займа) ПСК не может превышать среднерыночное значение ПСК (его рассчитывает ЦБ), увеличенное более чем на треть.

Банк России определил среднерыночные значения полной стоимости кредита за III квартал 2021 года

Центробанк РФ определил среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 1 июля по 30 сентября текущего года, применяемые в качестве ориентиров для соответствующих договоров, которые финансовые организации будут заключать с физическими лицами в I квартале 2022 года. Половина значений ПСК в III квартале 2021 года выросла по сравнению со значениями II квартала 2021 года, свидетельствуют данные регулятора.