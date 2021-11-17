Центробанк РФ
По кредитам как на новые, так и на подержанные автомобили значения ПСК в III квартале этого года увеличились по сравнению со II кварталом 2021 года. Здесь и далее случаи роста ПСК обозначены в таблицах жирным шрифтом.
Потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства
|
Автотранспортное средство
|
Средняя ПСК за II квартал 2021 года, %
|
Средняя ПСК за III квартал 2021 года, %
|
С пробегом до 1 тыс. км
|
12,206
|
12,978
|
С пробегом свыше 1 тыс. км
|
15,955
|
16,283
В III квартале 2021 года средняя ПСК для потребкредитов с лимитом кредитования уменьшилась по всем категориям кредитов.
Потребительские кредиты с лимитом кредитования (по сумме лимита кредитования на день заключения договора)
|
Размер лимита, рублей
|
Средняя ПСК за II квартал 2021 года
|
Средняя ПСК за III квартал 2021 года
|
До 30 тыс.
|
24,372
|
23,801
|
От 30 тыс. до 300 тыс.
|
20,567
|
19,334
|
Свыше 300 тыс.
|
17,474
|
16,311
В POS-сегменте (целевые потребительские кредиты без обеспечения в торговых точках) ПСК уменьшилась для всех видов кредитов за исключением кредитов на сумму до 30 тыс. рублей для сроков более года.
Целевые потребительские кредиты (займы), предоставляемые путем перечисления заемных средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты товаров (услуг) при наличии соответствующего договора с ТСП (POS-кредиты) без обеспечения.
|
Размер кредита, рублей
|
Средняя ПСК за II квартал 2021 года
|
Средняя ПСК за III квартал 2021 года
|
Кредиты сроком до года
|
До 30 тыс.
|
16,163
|
15,8
|
От 30 тыс. до 100 тыс.
|
15,78
|
14,816
|
Свыше 100 тыс.
|
13,728
|
13,036
|
Кредиты сроком свыше года
|
До 30 тыс.
|
11,585
|
13,64
|
От 30 тыс. до 100 тыс.
|
12,593
|
11,896
|
Свыше 100 тыс.
|
12,784
|
12,118
В категории нецелевых потребительских кредитов, целевых без залога (кроме POS-кредитов) и кредитов на рефинансирование увеличение средней ПСК произошло во всех сегментах, за исключением кредитов на сумму до 30 тыс. рублей.
Нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога (кроме POS-кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности
|
Размер кредита, рублей
|
Средняя ПСК за II квартал 2021 года, %
|
Средняя ПСК за III квартал 2021 года, %
|
Кредиты сроком до года
|
До 30 тыс.
|
21,958
|
21,089
|
От 30 тыс. до 100 тыс.
|
15,747
|
15,991
|
От 100 тыс. до 300 тыс.
|
14,048
|
14,638
|
Свыше 300 тыс.
|
9,87
|
9,98
|
Кредиты сроком свыше года
|
До 30 тыс.
|
15,917
|
14,376
|
От 30 тыс. до 100 тыс.
|
17,182
|
17,424
|
От 100 тыс. до 300 тыс.
|
16,147
|
16,522
|
Свыше 300 тыс.
|
12,902
|
13,15
По выделяемым Центробанком в отдельную категорию потребительским кредитам, предоставляемым при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет, средняя ПСК повысилась с 11,595% во II квартале 2021 года до 12,198 в III квартале 2021 года.
Самые популярные предложения кредита наличными
|Название
|Мин. ставка
|от 9.9%
|
Лиц.№ 2557
|от 6%
|
Лиц.№ 1978
|от 5%
|
Лиц.№ 30
|от 5.9%
|
Лиц.№ 1000
|от 3.9%
|
Лиц.№ 3251
Напомним, в 2021 году Банк России шесть раз повышал ключевую ставку, при этом трижды — в III квартале.
Так, в марте ключевая ставка была повышена впервые с 2018 года на 0,25 процентного пункта до 4,5%, в апреле Банк России увеличил ее на 0,5 п. п. до 5% годовых. На заседаниях 11 июня регулятор снова принимал решение увеличить ключевую ставку с шагом 0,5 п. п. (до 5,5% годовых) с 15 июня. Спустя почти полтора месяца, 23 июля, совет директоров ЦБ увеличил ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 6,5% годовых. На заседании 10 сентября было решено поднять ставку на 0,25 п. п. до 6,75% годовых.
Последнее решение о повышении ключевой ставки было принято по итогам заседания совета директоров 22 октября, на этот раз ставка была повышена сразу на 0,75 п. п. до 7,5% годовых с 25 октября.
Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по кредитным и депозитным продуктам.
С 1 июля 2015 года банки, выдавая новые кредиты физлицам, не могут превышать среднерыночные значения ПСК более чем на треть. Согласно расчетам ЦБ, в I квартале 2022 года максимально допустимые значения ПСК по кредитам на новые и подержанные автомобили составят 17,304% и 21,711% соответственно, по кредитам с лимитом кредитования — 21,748—31,735% в зависимости от суммы, по POS-кредитам — 15,861—21,067% в зависимости от срока и суммы, по нецелевым, целевым без залога и кредитам на рефинансирование — 13,307—28,119% также в зависимости от срока и суммы, по потребительским кредитам, предоставляемым при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет, — 16,264%.
С 24 июня 2018 года действует положение закона «О потребительском кредите (займе)», ограничивающее долю одного кредитора при расчете ПСК планкой в 20%.
Центробанк