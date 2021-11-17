Центробанк РФ определил среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 1 июля по 30 сентября текущего года, применяемые в качестве ориентиров для соответствующих договоров, которые финансовые организации будут заключать с физическими лицами в I квартале 2022 года. Половина значений ПСК в III квартале 2021 года выросла по сравнению со значениями II квартала 2021 года, свидетельствуют данные регулятора.

По кредитам как на новые, так и на подержанные автомобили значения ПСК в III квартале этого года увеличились по сравнению со II кварталом 2021 года. Здесь и далее случаи роста ПСК обозначены в таблицах жирным шрифтом.

Потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства

Автотранспортное средство Средняя ПСК за II квартал 2021 года, % Средняя ПСК за III квартал 2021 года, % С пробегом до 1 тыс. км 12,206 12,978 С пробегом свыше 1 тыс. км 15,955 16,283

В III квартале 2021 года средняя ПСК для потребкредитов с лимитом кредитования уменьшилась по всем категориям кредитов.

Потребительские кредиты с лимитом кредитования (по сумме лимита кредитования на день заключения договора)

Размер лимита, рублей Средняя ПСК за II квартал 2021 года Средняя ПСК за III квартал 2021 года До 30 тыс. 24,372 23,801 От 30 тыс. до 300 тыс. 20,567 19,334 Свыше 300 тыс. 17,474 16,311

В POS-сегменте (целевые потребительские кредиты без обеспечения в торговых точках) ПСК уменьшилась для всех видов кредитов за исключением кредитов на сумму до 30 тыс. рублей для сроков более года.

Целевые потребительские кредиты (займы), предоставляемые путем перечисления заемных средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты товаров (услуг) при наличии соответствующего договора с ТСП (POS-кредиты) без обеспечения.

Размер кредита, рублей Средняя ПСК за II квартал 2021 года Средняя ПСК за III квартал 2021 года Кредиты сроком до года До 30 тыс. 16,163 15,8 От 30 тыс. до 100 тыс. 15,78 14,816 Свыше 100 тыс. 13,728 13,036 Кредиты сроком свыше года До 30 тыс. 11,585 13,64 От 30 тыс. до 100 тыс. 12,593 11,896 Свыше 100 тыс. 12,784 12,118

В категории нецелевых потребительских кредитов, целевых без залога (кроме POS-кредитов) и кредитов на рефинансирование увеличение средней ПСК произошло во всех сегментах, за исключением кредитов на сумму до 30 тыс. рублей.

Нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога (кроме POS-кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности

Размер кредита, рублей Средняя ПСК за II квартал 2021 года, % Средняя ПСК за III квартал 2021 года, % Кредиты сроком до года До 30 тыс. 21,958 21,089 От 30 тыс. до 100 тыс. 15,747 15,991 От 100 тыс. до 300 тыс. 14,048 14,638 Свыше 300 тыс. 9,87 9,98 Кредиты сроком свыше года До 30 тыс. 15,917 14,376 От 30 тыс. до 100 тыс. 17,182 17,424 От 100 тыс. до 300 тыс. 16,147 16,522 Свыше 300 тыс. 12,902 13,15

По выделяемым Центробанком в отдельную категорию потребительским кредитам, предоставляемым при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет, средняя ПСК повысилась с 11,595% во II квартале 2021 года до 12,198 в III квартале 2021 года.

Напомним, в 2021 году Банк России шесть раз повышал ключевую ставку, при этом трижды — в III квартале.

Так, в марте ключевая ставка была повышена впервые с 2018 года на 0,25 процентного пункта до 4,5%, в апреле Банк России увеличил ее на 0,5 п. п. до 5% годовых. На заседаниях 11 июня регулятор снова принимал решение увеличить ключевую ставку с шагом 0,5 п. п. (до 5,5% годовых) с 15 июня. Спустя почти полтора месяца, 23 июля, совет директоров ЦБ увеличил ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 6,5% годовых. На заседании 10 сентября было решено поднять ставку на 0,25 п. п. до 6,75% годовых.

Последнее решение о повышении ключевой ставки было принято по итогам заседания совета директоров 22 октября, на этот раз ставка была повышена сразу на 0,75 п. п. до 7,5% годовых с 25 октября.

Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по кредитным и депозитным продуктам.

С 1 июля 2015 года банки, выдавая новые кредиты физлицам, не могут превышать среднерыночные значения ПСК более чем на треть. Согласно расчетам ЦБ, в I квартале 2022 года максимально допустимые значения ПСК по кредитам на новые и подержанные автомобили составят 17,304% и 21,711% соответственно, по кредитам с лимитом кредитования — 21,748—31,735% в зависимости от суммы, по POS-кредитам — 15,861—21,067% в зависимости от срока и суммы, по нецелевым, целевым без залога и кредитам на рефинансирование — 13,307—28,119% также в зависимости от срока и суммы, по потребительским кредитам, предоставляемым при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет, — 16,264%.

С 24 июня 2018 года действует положение закона «О потребительском кредите (займе)», ограничивающее долю одного кредитора при расчете ПСК планкой в 20%.