Центробанк РФ определил среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 1 апреля по 30 июня текущего года , применяемые в качестве ориентиров для соответствующих договоров, которые финансовые организации будут заключать с физическими лицами в IV квартале 2021-го. Более половины значений ПСК во II квартале 2021 года выросли по сравнению со значениями I квартала 2021 года, свидетельствуют данные регулятора.

По кредитам как на новые, так и на подержанные автомобили значения ПСК во II квартале этого года увеличились по сравнению с I кварталом 2021 года. Здесь и далее случаи роста ПСК обозначены в таблицах жирным шрифтом.

Потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства

Автотранспортное средство Средняя ПСК за I квартал 2021 года, % Средняя ПСК за II квартал 2021 года, % С пробегом до 1 тыс. км 11,662 12,206 С пробегом свыше 1 тыс. км 15,88 15,955

Во II квартале 2021 года средняя ПСК для потребкредитов с лимитом кредитования уменьшилась, кроме кредитов с самым маленьким лимитом: в этом сегменте заемные средства стали дороже.

Потребительские кредиты с лимитом кредитования (по сумме лимита кредитования на день заключения договора)

Размер лимита, руб. Средняя ПСК за I квартал 2021 года, % Средняя ПСК за II квартал 2021 года, % До 30 тыс. 24,32 24,372 От 30 тыс. до 300 тыс. 20,787 20,567 Свыше 300 тыс. 18,116 17,474

В POS-сегменте (целевые потребительские кредиты без обеспечения в торговых точках) ПСК увеличилась для всех видов кредитов за исключением кредитов на сумму до 30 тыс. рублей для сроков более года.

Целевые потребительские кредиты (займы), предоставляемые путем перечисления заемных средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты товаров (услуг) при наличии соответствующего договора с ТСП (POS-кредиты) без обеспечения.

Размер кредита, руб. Средняя ПСК за I квартал 2021 года, % Средняя ПСК за II квартал 2021 года, % Кредиты сроком до года До 30 тыс. 15,869 16,163 От 30 тыс. до 100 тыс. 15,733 15,78 Свыше 100 тыс. 12,953 13,728 Кредиты сроком свыше года До 30 тыс. 12,977 11,585 От 30 тыс. до 100 тыс. 12,561 12,593 Свыше 100 тыс. 12,696 12,784

В категории нецелевых потребительских кредитов, целевых без залога (кроме POS-кредитов) и кредитов на рефинансирование уменьшение средней ПСК произошло во всех сегментах, за исключением кредитов на сумму свыше 300 тыс. рублей.

Нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога (кроме POS-кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности

Размер кредита, руб. Средняя ПСК за I квартал 2021 года, % Средняя ПСК за II квартал 2021 года, % Кредиты сроком до года До 30 тыс. 23,417 21,958 От 30 тыс. до 100 тыс. 16,169 15,747 От 100 тыс. до 300 тыс. 14,189 14,048 Свыше 300 тыс. 8,869 9,87 Кредиты сроком свыше года До 30 тыс. 16,313 15,917 От 30 тыс. до 100 тыс. 17,461 17,182 От 100 тыс. до 300 тыс. 16,164 16,147 Свыше 300 тыс. 12,691 12,902

По выделяемым Центробанком в отдельную категорию потребительским кредитам, предоставляемым при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет, средняя ПСК снизилась с 11,802% в I квартале 2021 года до 11,595% во II квартале.

Напомним, во II квартале 2021 года Центробанк РФ дважды поднимал ключевую ставку: в апреле она выросла до 5%, а в июне — до 5,5%. В июне глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что предыдущие повышения ставки, мартовское и апрельское, еще не полностью учтены в банковских ставках. После последнего повышения в июле ключевая ставка равна 6,5% годовых. В общей сложности в этом году ЦБ повысил ключевую ставку на 2,25 процентного пункта. Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по кредитным и депозитным продуктам.

С 1 июля 2015 года банки, выдавая новые кредиты физлицам, не могут превышать среднерыночные значения ПСК более чем на треть. Согласно расчетам ЦБ, в IV квартале 2021 года максимально допустимые значения ПСК по кредитам на новые и подержанные автомобили составят 16,275% и 21,273% соответственно, по кредитам с лимитом кредитования — 23,299—32,496% в зависимости от суммы, по POS-кредитам — 15,447—21,551% в зависимости от срока и суммы, по нецелевым, целевым без залога и кредитам на рефинансирование — 13,16—29,277% также в зависимости от срока и суммы, по потребительским кредитам, предоставляемым при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет, — 15,46%.

С 24 июня 2018 года действует положение закона «О потребительском кредите (займе)», ограничивающее долю одного кредитора при расчете ПСК планкой в 20%.

Центробанк определяет среднерыночные значения полной стоимости потребительского кредита (займа) не только для кредитных, но и для микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных КПК и ломбардов.