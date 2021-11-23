Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал продумать предложения о предоставлении QR-кодов россиянам, которые переболели ковидом в легкой форме, но не прививались и не обращались в медучреждение. Так он отреагировал на соответствующую инициативу губернатора Амурской области Василия Орлова во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с ковидом, передает ТАСС.

Во время своего выступления глава региона обратил внимание на то, что многие россияне переболели ковидом в легкой форме и имеют высокий титр антител. Но из-за того, что они не обращались в медицинские учреждения и не делали прививку, они не могут получить QR-код. Губернатор предложил разработать на федеральном уровне порядок, который бы позволил предоставлять и таким гражданам QR-код через портал госуслуг.

Орлов озвучил и другие инициативы. Так, он отметил, что в рамках создания космодрома Восточный в Амурской области планировалось строительство кислородного завода. Губернатор предложил начать строительство на год раньше, уже в 2022 году, в том числе чтобы обеспечить область и соседние регионы кислородом при борьбе с ковидом. Мишустин заверил: «Эти предложения мы продумаем».

Премьер также призвал глав всех регионов держать борьбу с распространением коронавируса под личным контролем. «Сейчас главное — это вовремя выявлять заболевание, оказывать пациентам качественную помощь, а для этого нужно формировать запасы медикаментов, чтобы они всегда были в наличии», — заметил он.



Глава Кабмина РФ обратил внимание на то, что пока уровень коллективного иммунитета к ковиду по стране составляет чуть больше 50%. «Этого недостаточно, и надо наращивать темпы вакцинации», — заявил премьер.