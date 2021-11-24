Инфляция к концу 2021 года составит 8,04% — таковы результаты консенсус-прогноза «Известий» , в котором приняли участие ведущие аналитики из крупнейших банков и рейтинговых агентств страны. Их оценки не укладываются в диапазон, ожидаемый ЦБ: по мнению регулятора, темпы роста цен в 2021 году будут зафиксированы в промежутке от 7,4—7,9%.

Так, наибольшую инфляцию спрогнозировали в НКР и Газпромбанке. По итогам года в России ожидается рост индекса потребительских цен на уровне 8,2—8,3%, оценил старший управляющий директор НКР Александр Проклов. Он подчеркнул: октябрьское увеличение стоимости товаров и услуг близко к пиковым показателям, однако в декабре цифры могут снова неприятно удивить, поскольку скачки в предпраздничный период рискуют оказаться существенными. В Газпромбанке считают, что к концу года инфляция достигнет пика и будет на уровне вышеуказанных цифр.

По словам Проклова, основные проинфляционные факторы заключаются в увеличении стоимости продовольствия, отчасти обусловленном ростом затрат производителей, а также в сохранении на повышенном уровне глобальной инфляции из-за логистических проблем на фоне высокого спроса.

По пессимистичному прогнозу, уровень инфляции по итогам года составит 8,2—8,25%, по базовому — 8,05—8,1%, по оптимистичному — 7,64%, поделился начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов. Ослабление курса рубля на фоне обострения геополитической ситуации и рост цен на бензин влияют на проинфляционные факторы, подчеркнул он.

Эксперты: высокая инфляция подстегнула спрос россиян на золото Спрос на инвестиции в золото в 2021 году вырос до 30% по сравнению с пандемийным 2020-м. На фоне высокой инфляции инвесторы для защиты активов стали чаще вкладываться в драгметаллы. Этот тренд может усилиться из-за дальнейшего раскручивания инфляции и роста стоимости золота, пишут «Известия».

По данным Мосбиржи, 23 ноября нацвалюта продолжала терять позиции: в ходе сессии в моменте пара доллар/рубль торговалась на уровне 75,29, евро/рубль — 84,6, подорожав с открытия торгов на 0,4 и 0,8 рубля соответственно.

Рост цен на уровне 8,1% по итогам нынешнего года предрекают в Совкомбанке. Инфляция в России, как и во всем мире, сейчас находится на многолетних максимумах из-за роста сырьевых цен и кризиса предложения в экономике вследствие пандемии, отметил главный аналитик организации Михаил Васильев. Согласно обновленному прогнозу АКРА, значение инфляции по итогам года составит 8%.

На наименьший показатель рассчитывают в ВТБ и Промсвязьбанке (ПСБ). К концу 2021 года увеличение цен окажется в диапазоне 7,8—8%, уверен старший экономист компании «ВТБ Капитал» по России и СНГ Александр Исаков. Он рассказал, что уже по итогам ноября ожидается замедление темпов роста инфляции, которое в месячном выражении составит 0,6—0,7% после 1,1% в октябре. Главный аналитик ПСБ Денис Попов полагает, что цены вырастут на 7,8% в годовом выражении. Свой прогноз эксперт объяснил тем, что пик инфляции уже был пройден в октябре: главное основание для подобных выводов — снижение импульса увеличения стоимости продуктов питания четыре недели подряд. Вместе с тем он добавил, что в ближайшие месяцы риск обновления инфляционных пиков остается значительным.