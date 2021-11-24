Недовольство уровнем неравенства в развитых странах в целом коррелирует с его реальным уровнем, несмотря на то что знание о реальных уровнях доходного и имущественного расслоения и их динамике не является общераспространенным, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков ОЭСР.

Эксперты ОЭСР считают, что на фоне пандемии коронавируса население стран ОЭСР может потребовать от национальных правительств проводить более активную политику перераспределения доходов между людьми. В целом, как свидетельствуют авторы доклада «Какую роль играет неравенство», общественное мнение в отношении неравенства отражает объективное положение достаточно четко — хотя не все респонденты могут знать о ситуации с распределением доходов в статистических деталях. Так, при увеличении индекса Джини — стандартного индикатора неравенства доходов — на 1 пункт доля людей, которые полностью согласны с тем, что неравенство доходов слишком велико, растет почти на 2 процентных пункта. Поэтому неудивительно, что за последние 30 лет по мере роста разницы в доходах обеспокоенность населения по этому поводу также увеличилась. Если раньше респонденты считали, что люди с высокими доходами в среднем зарабатывают в пять раз больше, чем люди с низкими доходами, то теперь в их глазах этот разрыв увеличился до восьми раз.

Также среднестатистический гражданин ОЭСР считает, что чуть более 50% национального дохода достается 10% самых богатых домохозяйств и что только четверо из десяти детей, рожденных в бедных семьях, способны вырваться из бедности. В то же время, как следует из доклада, в большинстве стран ОЭСР растет разрыв и между теми, кто считает неравенство высоким, и теми, кто считает его низким, — причем это происходит даже среди респондентов со схожими социально-экономическими характеристиками. Что именно отражает эта поляризация, эксперты ОЭСР не исследовали — можно предположить, что за ней скрывается постепенное распространение полярных политических идеологий, в которых постулаты о неравенстве занимают места разной значимости для идеологии в целом.

Как отмечают авторы доклада, чем больше людей беспокоит неравенство, тем выше спрос на перераспределительную политику государства. Так, в большинстве стран ОЭСР 80% людей, считающих неравенство в доходах слишком большим, считают, что его сокращение — обязанность правительства. Наибольшая доля таковых проживает в Турции, Греции и Чили. Однако в 20% стран, где есть такие респонденты, доля поддерживающих активное вмешательство государства в экономику не превышает 60% (Дания, Норвегия).

Хотя Россия не входила в число стран, которые были исследованы в работе аналитиков ОЭСР, доступные данные об отношении россиян к неравенству демонстрируют, что они мало отличаются от динамики общественного мнения, зафиксированной за рубежом. Как следует из работы главы Центра стратификационных исследований Высшей школы экономики Светланы Мареевой, более 90% представителей всех социальных групп в РФ, включая средний класс, оценивают существующее в стране неравенство как «излишне глубокое и в высшей степени несправедливое». При этом роль ключевого актора в борьбе с неравенством население РФ также отводит государству, но оценка его реальных действий в этом отношении очень критична, даже в ядре среднего класса доля респондентов с такими взглядами составляет почти три четверти. При этом сейчас Россия, по данным Всемирного банка, по сравнению с европейскими странами характеризуется более высоким уровнем неравенства, в то время как по сравнению со странами БРИКС или США — более низким.