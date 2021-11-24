Сразу несколько законодательных инициатив готовит Госдума для рынка страхования. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Форуме лидеров страхового рынка — 2021.

«В декабре мы планируем принять во втором и третьем чтении законопроект об электронном урегулировании убытков, — сказал он. — После его принятия практически все страхователи, особенно живущие в удаленных регионах, смогут решать вопрос урегулирования страховых случаев в электронном формате. Это большой и полезный шаг».

Кроме того, в будущем году законодатели планируют вернуться к законопроекту об обществах взаимного страхования, который снимает ограничения, мешающие развитию этого сегмента. По словам Аксакова, принятие документа поможет решить многие проблемы, в частности страхование от ЧС на территориях, где стихийные аномалии происходят часто.

«Общества взаимного страхования начинают активно создаваться, а снятие ограничений и расширение возможностей для них по продаже страховых продуктов даст толчок к развитию и повысит конкуренцию на страховом рынке», — считает он.

В первом чтении принят законопроект, который вводит тестирование при продаже инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ). «Банк России сможет расширять перечень таких продуктов, при продаже которых обязательно тестирование», — сообщил Аксаков.

Также подготовлен законопроект о создании перестраховочного пула в автостраховании, что сделает ОСАГО более доступным для жителей проблемных регионов и секторов. «В будущем году мы совместно со страховым сообществом и Банком России планируем активно работать над расширением тарифного коридора в ОСАГО, чтобы тарифы можно было формировать более гибко, учитывая риск наступления страховых случаев», — рассказал глава комитета.

В 2022 году Госдума планирует вернуться и к вопросу увеличения размера возмещения за причинение вреда жизни и здоровью с нынешних 500 тыс. до 2 млн рублей. По словам Аксакова, такая необходимость давно назрела.

«Кроме того, необходимо приводить в соответствие платежи и систему страхования в сфере такси, вносить изменения в закон о такси и формировать соответствующую законодательную базу по урегулированию этого вида транспорта, и одновременно вносить изменения в закон «Об ОСАГО», чтобы этот повышенный с точки зрения наступления страховых случаев сегмент уплачивал соответствующие тарифы для формирования фонда компенсаций по страховым случаям и жестко регулировался», — дополнил он.